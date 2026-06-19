Phường Tăng Nhơn Phú phát động thi đua cao điểm chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Sáng 19-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Khai mạc buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú nhấn mạnh Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của vùng đất anh hùng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đợt thi đua cao điểm được phát động với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hành động - Hiệu quả", hướng đến việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trương Tấn Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đồng thời đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác dân vận; chăm lo đời sống nhân dân; triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội và các công trình, phần việc thi đua thiết thực, hiệu quả.

Ông Trương Tấn Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ông Kiệt cũng yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng phường Tăng Nhơn Phú ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại chương trình, Ban Xây dựng Đảng ủy phường, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ huy Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường đã thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua ngành Tuyên giáo và Dân vận năm 2026, thể hiện quyết tâm đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hành động - Hiệu quả - Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026)".

Ký kết giao ước thi đua ngành Tuyên giáo và Dân vận năm 2026.

Hưởng ứng đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị cũng đã đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Hội thi viết cảm nhận với chủ đề "Vinh dự - Tự hào - Khát vọng phát triển"; xây dựng "Không gian tuyên truyền chính trị trực quan"; triển khai mô hình ứng dụng "SOS - Khu phố Tăng Nhơn Phú"; sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao phương tiện sinh kế cho hộ dân khó khăn; xây dựng mô hình "Đường thông, hè thoáng, phố sáng, sạch đẹp" tại các tuyến đường Man Thiện, Lê Văn Việt; thành lập Tổ phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và ngập úng trên địa bàn...

Thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm NgàyThành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các công trình, phần việc được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân sinh, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần thiết thực chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.