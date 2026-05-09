Phường Chợ Lớn phát động Tháng Công nhân, tiếp nhận hơn 1,3 tỉ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng 9-5, tại Công viên Thăng Long, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, TPHCM tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 thông qua chương trình đi bộ đồng hành kết hợp khai mạc Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Chương trình thu hút gần 1.000 đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ và người dân trên địa bàn tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và chăm lo an sinh xã hội.

Đông đảo đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ và người dân hào hứng tham gia chương trình đi bộ đồng hành do phường Chợ Lớn tổ chức

Tại chương trình, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn phường Chợ Lớn đã phát động các Công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện nhiều công trình thi đua thiết thực gắn với chăm lo đời sống đoàn viên - lao động và chỉnh trang đô thị. Trong đó, Công đoàn phường đăng ký thực hiện công trình an sinh xã hội gồm trao 10 phần quà cho đoàn viên, CNVC-LĐ bị tai nạn lao động và trao 120 phần quà cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 75 triệu đồng.

Lãnh đạo địa phương, đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ và người dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn cũng đăng ký thực hiện 25 công trình an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí hơn 770 triệu đồng, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Lãnh đạo phường Chợ Lớn ghi nhận và tri ân các tập thể, đơn vị đồng hành chăm lo người nghèo trên địa bàn

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, Công đoàn cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường đã trao tặng 100 phần quà và 100 suất mua hàng miễn phí cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Thông qua lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn đã tích cực chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường năm 2026. Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1,3 tỉ đồng ủng hộ quỹ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc.

Sau phần lễ phát động, lãnh đạo địa phương, đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ và người dân đã tham gia chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường Chợ Lớn năm 2026.

Các vận động viên tham gia đi bộ đồng hành qua các tuyến Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Trịnh Hoài Đức, Phan Văn Khỏe và Ngô Nhân Tịnh

Đoàn đi bộ di chuyển trên quãng đường dài 1.500 m, xuất phát từ Công viên Thăng Long, đi qua các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Trịnh Hoài Đức, Phan Văn Khỏe, Ngô Nhân Tịnh và quay trở lại Công viên Thăng Long.

Ấm áp Ngày hội an sinh xã hội tại phường Chợ Lớn Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn đã tổ chức Ngày hội "An sinh xã hội" lần thứ 2 năm 2026 với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực dành cho đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn trao các phần quà thiết thực, ý nghĩa đến đoàn viên, hội viên và CNVC-LĐ khó khăn

Đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ được khám và kiểm tra răng miệng miễn phí tại ngày hội Bên cạnh hoạt động chăm lo, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia như gian hàng bình ổn giá, gian hàng ẩm thực, gian hàng quần áo miễn phí cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng được bán với giá ưu đãi. Ngoài ra, đoàn viên, hội viên, CNVC-LĐ còn được hỗ trợ khám và kiểm tra răng miệng miễn phí, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngày hội "An sinh xã hội" lần thứ 2 năm 2026 do phường Chợ Lớn tổ chức diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường Chợ Lớn cũng tổ chức Hội thi "Bữa cơm Công đoàn - Ấm tình đồng nghiệp" với sự tham gia của 20 Công đoàn cơ sở trên địa bàn. Theo thể lệ, mỗi đội thi gồm 10 thành viên, thực hiện chế biến 30 phần cơm gồm cơm trắng, món mặn, món canh hoặc món xào và món tráng miệng. Các đội không chỉ chú trọng chất lượng món ăn, bảo đảm dinh dưỡng mà còn thể hiện sự sáng tạo trong cách trình bày, thông điệp gắn kết tập thể và chăm lo bữa ăn cho người lao động. Hội thi “Bữa cơm gia đình” diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các đội thi Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đội có phần thi xuất sắc, mang lại không khí vui tươi, gắn kết và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong đoàn viên - lao động trên địa bàn phường.



