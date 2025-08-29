HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường đầu tiên của Đà Nẵng ủy quyền công chức thực hiện chứng thực

B.Vân

(NLĐO) - Chủ tịch UBND phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng đã uỷ quyền cho 3 công chức thực hiện một số nội dung chứng thực

Tối 29-8, ông Nguyễn Hà Bắc - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng - cho biết UBND phường vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho công chức đảm nhiệm một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực chứng thực.

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh trao quyền cho 3 công chức, gồm 2 chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND phường và một chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công, tham gia thực hiện chứng thực theo Nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng ban hành ngày 12-8.

Những nội dung được ủy quyền tập trung vào 3 nhóm công việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cấp hoặc công nhận; chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản (bao gồm cả trường hợp điểm chỉ hoặc người yêu cầu không thể ký/điểm chỉ); chứng thực chữ ký người dịch trong giấy tờ, văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.

Phường đầu tiên của Đà Nẵng ủy quyền công chức thực hiện chứng thực - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh túc trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công để ký chứng thực trong thời gian qua

Thời hạn ủy quyền bắt đầu từ ngày ký quyết định (29-8) đến hết ngày 31-12. Thẩm quyền chứng thực của chủ tịch UBND phường không bị chấm dứt hay thay đổi.

Những công chức được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về toàn bộ công việc được giao, có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và không được phép ủy quyền lại cho người khác.

Theo Nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng, chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức đáp ứng điều kiện bắt buộc là tốt nghiệp đại học ngành luật trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp.

Phạm vi ủy quyền ngoài việc chứng thực bản sao, chữ ký và chữ ký người dịch còn bao gồm chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc; văn bản từ chối hoặc phân chia di sản; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Tuy nhiên, trong quyết định vừa ban hành, UBND phường Hòa Khánh mới chỉ giao công chức thực hiện các nội dung chứng thực cơ bản, chưa áp dụng với các hồ sơ liên quan hợp đồng, giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất, di chúc hoặc phân chia di sản.

Phường Hòa Khánh cũng là một trong những địa phương đầu tiên ban hành quyết định sau khi có nghị quyết của HĐND thành phố. 

Ông Nguyễn Hà Bắc cho rằng việc ủy quyền chứng thực giúp rút ngắn thời gian, thuận tiện cho dân, nhất là khi nhu cầu tăng cao, lãnh đạo phường ở xa bộ phận một cửa nên trước đây phải bố trí phó chủ tịch trực tiếp ký, đóng dấu tại chỗ.

Tin liên quan

TP HCM: Công chức cấp xã được ủy quyền ký chứng thực bản sao, hợp đồng đất đai

TP HCM: Công chức cấp xã được ủy quyền ký chứng thực bản sao, hợp đồng đất đai

(NLĐO) - Công chức cấp xã ở TP HCM được ủy quyền ký chứng thực bản sao; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực hợp đồng đất đai, nhà ở...

Đà Nẵng chứng thực Công chức uỷ quyền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo