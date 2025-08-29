Tối 29-8, ông Nguyễn Hà Bắc - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng - cho biết UBND phường vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho công chức đảm nhiệm một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực chứng thực.

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh trao quyền cho 3 công chức, gồm 2 chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND phường và một chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công, tham gia thực hiện chứng thực theo Nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng ban hành ngày 12-8.

Những nội dung được ủy quyền tập trung vào 3 nhóm công việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cấp hoặc công nhận; chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản (bao gồm cả trường hợp điểm chỉ hoặc người yêu cầu không thể ký/điểm chỉ); chứng thực chữ ký người dịch trong giấy tờ, văn bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh túc trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công để ký chứng thực trong thời gian qua

Thời hạn ủy quyền bắt đầu từ ngày ký quyết định (29-8) đến hết ngày 31-12. Thẩm quyền chứng thực của chủ tịch UBND phường không bị chấm dứt hay thay đổi.

Những công chức được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về toàn bộ công việc được giao, có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và không được phép ủy quyền lại cho người khác.

Theo Nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng, chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức đáp ứng điều kiện bắt buộc là tốt nghiệp đại học ngành luật trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp.

Phạm vi ủy quyền ngoài việc chứng thực bản sao, chữ ký và chữ ký người dịch còn bao gồm chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc; văn bản từ chối hoặc phân chia di sản; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Tuy nhiên, trong quyết định vừa ban hành, UBND phường Hòa Khánh mới chỉ giao công chức thực hiện các nội dung chứng thực cơ bản, chưa áp dụng với các hồ sơ liên quan hợp đồng, giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất, di chúc hoặc phân chia di sản.

Phường Hòa Khánh cũng là một trong những địa phương đầu tiên ban hành quyết định sau khi có nghị quyết của HĐND thành phố.

Ông Nguyễn Hà Bắc cho rằng việc ủy quyền chứng thực giúp rút ngắn thời gian, thuận tiện cho dân, nhất là khi nhu cầu tăng cao, lãnh đạo phường ở xa bộ phận một cửa nên trước đây phải bố trí phó chủ tịch trực tiếp ký, đóng dấu tại chỗ.