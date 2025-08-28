TP HCM: Công chức cấp xã được ủy quyền ký chứng thực bản sao, hợp đồng đất đai

Chiều 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp.

Công chức cấp xã được ký chứng thực 14 nội dung

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố ở 14 nội dung.

Đại biểu HĐND TP HCM biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thông qua App HĐND TP HCM; Ảnh: PHAN ANH

1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

2. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

3. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

5. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

6. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

7. Chứng thực di chúc.

8. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

9. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

10. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

11. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao dịch.

12. Chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

13. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

14. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong lĩnh vực chứng thực được pháp luật quy định thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND cấp xã trừ những nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định không được ủy quyền.

Trước đó, UBND TP HCM đã trình nội dung này lên kỳ họp. Theo khoản 8 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Để thực hiện được việc ủy quyền này, HĐND cấp tỉnh phải quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền của chủ tịch UBND cấp xã trong từng lĩnh vực.

Hiện nay, lĩnh vực tư pháp chưa có Nghị quyết của HĐND thành phố điều chỉnh nên áp lực đối với chủ tịch UBND cấp xã là rất lớn. Để kịp thời đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tư pháp, đảm bảo thông suốt, nhanh chóng trong việc giải quyết thủ tục, UBND TP HCM đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp.