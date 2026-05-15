HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt App tuyển sinh đầu cấp

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Tân Định, TPHCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh các cấp năm học 2026-2027; ra mắt App tuyển sinh đầu cấp để tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh

Chiều 15-5, UBND phường Tân Định, TPHCM tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn năm học 2026-2027.

Tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Cường, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Định, đã thông tin về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn.

Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt app tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, UBND phường Tân Định đã chính thức ra mắt Cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ: https://app.phuongtandinh.gov.vn/tuyensinhdaucap/

Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt app tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 2.

Mini App về tuyển sinh đầu cấp được tích hợp trong nền tảng “Tân Định số”. Phụ huynh, học sinh có thể quét mã trên để truy cập App. Ảnh: PHAN ANH

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc.

Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn và đăng ký tuyển sinh phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và công việc của gia đình. Tất cả thông tin về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin này.

Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt app tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 3.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, khẳng định phường đủ trường lớp cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: PHAN ANH

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết khẳng định địa phương tự tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn, đồng thời có khả năng tiếp nhận thêm học sinh từ các phường khác nếu còn chỗ học phù hợp.

Trong quá trình triển khai tuyển sinh, phường Tân Định đặc biệt chú trọng tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc lựa chọn trường học phù hợp với nơi ở và điều kiện đưa đón con em.

Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt app tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 4.

Người dân quét mã để truy cập thông tin tuyển sinh đầu cấp tại phường Tân Định. Ảnh: PHAN ANH

Đối tượng ưu tiên xét tuyển số 1 là trẻ có nơi ở hiện tại ở phường Tân Định (đối với lớp 1); học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn (đối với lớp 6).

Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt app tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 5.
Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt app tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 6.

Mini App về tuyển sinh đầu cấp được tích hợp trong nền tảng “Tân Định số”.

Sau đó là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại phường Tân Định và vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến.

Hiện nay, phường Tân Định có 16 trường học. Chỉ tiêu tuyển sinh các cấp học năm học 2026 - 2027 của phường là 2.675 học sinh; khối mầm non: 795; khối tiểu học: 740; khối trung học: 1.140 em.

Về thời gian, từ ngày 27-5 đến ngày 7-6, phường Tân Định sẽ hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh, học sinh đăng ký trường. Đến ngày 15-6, UBND phường thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh.

Hiện nay, phường Tân Định có Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Trường THCS Trần Văn Ơn tổ chức dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.


Tin liên quan

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh còn nhầm lẫn giữa hộ khẩu thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh còn nhầm lẫn giữa hộ khẩu thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại

(NLĐO)- Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết khi tuyển sinh đầu cấp, nhiều phụ huynh còn nhầm lẫn giữa hộ khẩu thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại

TPHCM: Đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp vào ngày 10-7

(NLĐO)- UBND các phường, xã và đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng học sinh không có chỗ học.

Cần biết về tuyển sinh đầu cấp ở TP HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông tin: Đối với các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo