Phường đầu tiên ở TPHCM ra mắt App tuyển sinh đầu cấp

Chiều 15-5, UBND phường Tân Định, TPHCM tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn năm học 2026-2027.

Tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Cường, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Định, đã thông tin về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, UBND phường Tân Định đã chính thức ra mắt Cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ: https://app.phuongtandinh.gov.vn/tuyensinhdaucap/

Mini App về tuyển sinh đầu cấp được tích hợp trong nền tảng “Tân Định số”. Phụ huynh, học sinh có thể quét mã trên để truy cập App. Ảnh: PHAN ANH

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc.

Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn và đăng ký tuyển sinh phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và công việc của gia đình. Tất cả thông tin về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin này.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, khẳng định phường đủ trường lớp cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: PHAN ANH

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết khẳng định địa phương tự tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn, đồng thời có khả năng tiếp nhận thêm học sinh từ các phường khác nếu còn chỗ học phù hợp.

Trong quá trình triển khai tuyển sinh, phường Tân Định đặc biệt chú trọng tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc lựa chọn trường học phù hợp với nơi ở và điều kiện đưa đón con em.

Người dân quét mã để truy cập thông tin tuyển sinh đầu cấp tại phường Tân Định. Ảnh: PHAN ANH

Đối tượng ưu tiên xét tuyển số 1 là trẻ có nơi ở hiện tại ở phường Tân Định (đối với lớp 1); học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn (đối với lớp 6).

Mini App về tuyển sinh đầu cấp được tích hợp trong nền tảng “Tân Định số”.

Sau đó là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại phường Tân Định và vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến.

Hiện nay, phường Tân Định có 16 trường học. Chỉ tiêu tuyển sinh các cấp học năm học 2026 - 2027 của phường là 2.675 học sinh; khối mầm non: 795; khối tiểu học: 740; khối trung học: 1.140 em.

Về thời gian, từ ngày 27-5 đến ngày 7-6, phường Tân Định sẽ hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh, học sinh đăng ký trường. Đến ngày 15-6, UBND phường thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh.

Hiện nay, phường Tân Định có Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Trường THCS Trần Văn Ơn tổ chức dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.





