Phường Diên Hồng sẽ khoác áo mới cho đường Đào Duy Từ

Ngày 6-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức Ngày hội Môi trường với chủ đề “Phường Diên Hồng hành động xanh vì môi trường xanh”.

Phường Diên Hồng trao tặng cây xanh đến các khu phố

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết phường hướng tới mục tiêu trở thành địa phương tiên phong trong xây dựng đô thị xanh, thân thiện với môi trường và cộng đồng dân cư có trách nhiệm cao đối với không gian sống chung.

Ông Nguyễn Trường Sơn kêu gọi mỗi người dân hãy là một “chiến sĩ bảo vệ môi trường”

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng kêu gọi mỗi khu phố phải trở thành một khu phố xanh, tự quản về môi trường. Mỗi hộ gia đình phải là một “pháo đài xanh” trong công tác bảo vệ môi trường. Mỗi người dân là một “chiến sĩ bảo vệ môi trường”, trực tiếp hành động vì môi trường sống của cộng đồng.

Điểm nhấn tại ngày hội là việc UBND phường Diên Hồng triển khai thực hiện công trình “Xây dựng tuyến đường Đào Duy Từ sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Các đơn vị thực hiện nghi thức triển khai công trình “Xây dựng tuyến đường Đào Duy Từ sáng - xanh - sạch - đẹp”

Theo đó, công trình tập trung thực hiện chỉnh trang toàn bộ phần tường bao trên tuyến đường Đào Duy Từ; tăng cường và phát triển mảng xanh tạo không gian thoáng mát, thân thiện môi trường.

Phường cũng sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp tập kết, phân loại chất thải và chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để để xe, đậu xe không đúng quy định. Bổ sung, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị vào ban đêm.

Cạnh đó, nâng cao nhận thức và vận động nhân dân bảo vệ môi trường, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, hộ kinh doanh sinh sống trên tuyến đường chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Theo lãnh đạo phường Diên Hồng, tuyến đường Đào Duy Từ là khu vực có giá trị đặc biệt đối với TPHCM vì Sân vận động Thống Nhất là một trong những địa điểm thể thao lớn, thường xuyên diễn ra các giải đấu bóng đá và sự kiện đông người.

Người dân tham gia ngày hội

Việc cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Đào Duy Từ theo tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp” kết hợp với dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất giúp nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo khu vực, tạo ấn tượng tốt với người dân và du khách đến tham quan.