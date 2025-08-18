Ngày 18-8, Đảng bộ phường Dĩ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Tham dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP cùng các ban Đảng, sở ngành TP và nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP Dĩ An cũ qua các thời kỳ.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Phường Dĩ An, TP HCM được sáp nhập từ các phường Dĩ An, An Bình và 6 khu phố thuộc phường Tân Đông Hiệp của TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Với diện tích tự nhiên 21,375 km² và quy mô dân số 227.817 người. Sau sáp nhập, phường Dĩ An trở thành phường đông dân nhất TP và đứng thứ 2 cả nước (sau phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Cơ cấu kinh tế phường tiếp tục chuyển dịch tích cực, thương mại - dịch vụ - công nghiệp phát triển sôi động, giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế phía Nam của tỉnh Bình Dương trước đây và nay là của TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được bắt tay nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP Dĩ An cũ qua các thời kỳ tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Dĩ An là địa phương có dân số đông nhất TP HCM, trong đó số lượng dân nhập cư rất đông, áp lực an sinh, chỗ ở, an ninh, y tế, trường học là không nhỏ. Do đó, Đảng bộ phường cần xác định phương hướng chiến lược đúng đắn và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng gợi mở 5 vấn đề đối với phường Dĩ An trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền hai cấp, hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại, thích ứng với quy trình làm việc "phi địa giới" trong một số lĩnh vực. Quan điểm là phải đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc theo phương châm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP HCM ủng hộ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại đại hội

Lãnh đạo phường Dĩ An tham gia ủng hộ

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu phường Dĩ An phát triển kinh tế đi đôi với quy hoạch đô thị bền vững, xây dựng phường là đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xanh, bền vững và nghĩa tình.

Địa phương cần thuê chuyên gia, nhà khoa học, nhà tư vấn về công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị, đặc biệt khu vực này đã tồn tại các khu, cụm công nghiệp lâu đời, việc di dời doanh nghiệp như thế nào cho bài bản là bài toán cần phải tính toán thật kỹ trong thời gian tới, kể cả những khu nhà trọ, khu dân cư. Để làm được việc này, phường Dĩ An phải kêu gọi xã hội hóa, mời gọi nhà đầu tư cùng thực hiện, tạo điều kiện để nhà đầu tư làm ăn, tham gia vào công việc cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Đối với tuyến đường sắt đô thị số 1, cũng như tuyến đường sắt hàng hóa đi qua địa bàn, hiện Becamex đã đề xuất và TP đã thống nhất, đây chính là nguồn lực để Dĩ An phát triển"- ông Nguyễn Văn Được gợi mở.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu phường tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, phúc lợi đáp ứng nhu cầu dân cư đông. Giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ông Võ Văn Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã ra mắt 33 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Võ Văn Hồng giữ chức Bí thư Đảng uỷ; ông Hồ Hồng Minh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.