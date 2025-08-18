HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư cùng tham gia chỉnh trang đô thị

Thanh Thảo

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gợi mở 5 vấn đề đối với phường Dĩ An trong nhiệm kỳ tới

Ngày 18-8, Đảng bộ phường Dĩ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Tham dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP cùng các ban Đảng, sở ngành TP và nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP Dĩ An cũ qua các thời kỳ.

Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư cho quy hoạch đô thị Dĩ An bền vững - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Phường Dĩ An, TP HCM được sáp nhập từ các phường Dĩ An, An Bình và 6 khu phố thuộc phường Tân Đông Hiệp của TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Với diện tích tự nhiên 21,375 km² và quy mô dân số 227.817 người. Sau sáp nhập, phường Dĩ An trở thành phường đông dân nhất TP và đứng thứ 2 cả nước (sau phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Cơ cấu kinh tế phường tiếp tục chuyển dịch tích cực, thương mại - dịch vụ - công nghiệp phát triển sôi động, giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế phía Nam của tỉnh Bình Dương trước đây và nay là của TP HCM.

Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư cho quy hoạch đô thị Dĩ An bền vững - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội

Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư cho quy hoạch đô thị Dĩ An bền vững - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được bắt tay nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP Dĩ An cũ qua các thời kỳ tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Dĩ An là địa phương có dân số đông nhất TP HCM, trong đó số lượng dân nhập cư rất đông, áp lực an sinh, chỗ ở, an ninh, y tế, trường học là không nhỏ. Do đó, Đảng bộ phường cần xác định phương hướng chiến lược đúng đắn và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng gợi mở 5 vấn đề đối với phường Dĩ An trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền hai cấp, hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại, thích ứng với quy trình làm việc "phi địa giới" trong một số lĩnh vực. Quan điểm là phải đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc theo phương châm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư cho quy hoạch đô thị Dĩ An bền vững - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP HCM ủng hộ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại đại hội

Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư cho quy hoạch đô thị Dĩ An bền vững - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Dĩ An tham gia ủng hộ

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu phường Dĩ An phát triển kinh tế đi đôi với quy hoạch đô thị bền vững, xây dựng phường là đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xanh, bền vững và nghĩa tình.

Địa phương cần thuê chuyên gia, nhà khoa học, nhà tư vấn về công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị, đặc biệt khu vực này đã tồn tại các khu, cụm công nghiệp lâu đời, việc di dời doanh nghiệp như thế nào cho bài bản là bài toán cần phải tính toán thật kỹ trong thời gian tới, kể cả những khu nhà trọ, khu dân cư. Để làm được việc này, phường Dĩ An phải kêu gọi xã hội hóa, mời gọi nhà đầu tư cùng thực hiện, tạo điều kiện để nhà đầu tư làm ăn, tham gia vào công việc cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Phường Dĩ An cần tạo điều kiện để nhà đầu tư cùng tham gia công tác quy hoạch - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Đối với tuyến đường sắt đô thị số 1, cũng như tuyến đường sắt hàng hóa đi qua địa bàn, hiện Becamex đã đề xuất và TP đã thống nhất, đây chính là nguồn lực để Dĩ An phát triển"- ông Nguyễn Văn Được gợi mở.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu phường tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, phúc lợi đáp ứng nhu cầu dân cư đông. Giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư cho quy hoạch đô thị Dĩ An bền vững - Ảnh 6.

Ông Võ Văn Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã ra mắt 33 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Võ Văn Hồng giữ chức Bí thư Đảng uỷ; ông Hồ Hồng Minh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh để TP "cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim"

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự, chỉ đạo đại hội phường Tân Định

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Định đang diễn ra với sự tham dự của nguyên Chủ tịch Trương Tấn Sang; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị

(NLĐO)- TP HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Sự phát triển của thành phố không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ

nhà đầu tư Quy hoạch đô thị Ban chấp hành Chủ tịch UBND phường Dĩ An phó bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo