Thời sự Đô thị

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà

Tin - ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - UBND phường Hòa Hưng (TPHCM) cũng đã trao tặng dụng cụ vệ sinh và túi nilon dễ phân hủy đến 41 khu phố của phường.

Sáng 20-12, phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức lễ phát động tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và tuần lễ thu gom chất thải nguy hại.

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà; cùng giữ gìn vệ sinh - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng khen thưởng cho các tập thể đoạt giải Hội thi sáng tạo sản phẩm tái chế vì môi trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, cho biết trong thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường luôn được các cấp, các ngành từ thành phố đến phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và người dân. Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hòa Hưng bước đầu đã có những chuyển biến tốt hơn.

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà; cùng giữ gìn vệ sinh - Ảnh 2.

Ông Đặng Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, mong muốn cán bộ và người dân từng bước nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng nhấn mạnh công tác vệ sinh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Công tác này yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ từ phường đến các khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. 

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà mình để cùng chung tay xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, cùng cam kết luôn giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không xả rác, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè; đoàn kết giúp đỡ nhau, thể hiện tình làng nghĩa xóm. Qua đó, tạo nên diện mạo mới hơn cho khu phố, để khu phố là nơi thân thiện và đáng sống nhất.

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà; cùng giữ gìn vệ sinh - Ảnh 3.

Phường Hòa Hưng chăm lo an sinh xã hội cho người dân

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng mong muốn cán bộ và người dân địa phương từng bước nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Khuyến khích dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa truyền thống; cùng chung tay thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn.

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà; cùng giữ gìn vệ sinh - Ảnh 4.

Người dân tham gia đổi rác lấy quà

Tại chương trình, phường Hòa Hưng đã trao tặng dụng cụ vệ sinh và túi nilon dễ phân hủy đến 41 khu phố của phường. Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo và người dân phường Hòa Hưng đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh.

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà; cùng giữ gìn vệ sinh - Ảnh 5.

Đoàn viên giới thiệu về mô hình "Bộ bàn ghế đáng yêu" tái chế từ lốp xe cũ

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà; cùng giữ gìn vệ sinh - Ảnh 6.

Phường Hòa Hưng dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: Phước Thiện

 

