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Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường Hòa Hưng kêu gọi người dân bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực

Lê Vĩnh

(NLĐO) - Tại phường Hòa Hưng, nhiều hộ gia đình thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa để bảo vệ môi trường

Ngày 5-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức lễ phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng hành động vì môi trường, Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại và tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.

Phường Hòa Hưng kêu gọi người dân bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực - Ảnh 1.

Tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Theo ông Đặng Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị và từng người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

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Ông Đặng Hoàng Phương cho biết trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Hòa Hưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, nhiều mô hình thiết thực như "Ngày Chủ nhật xanh", "Khu phố sạch đẹp", "Tuyến hẻm văn minh", "Đổi rác lấy quà", các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường… đã được triển khai.

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân phường Hòa Hưng ngày càng được nâng cao; nhiều hộ gia đình thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Phường Hòa Hưng kêu gọi người dân bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng trao thùng thu hồi pin cũ cho các khu phố

Mỗi người dân chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể và thiết thực như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không xả rác bừa bãi ra lòng đường, kênh rạch và các khu vực công cộng.

Thời gian tới, phường Hòa Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động người dân tham gia các phong trào bảo vệ môi trường. Cạnh đó, phường sẽ nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư.

Phường Hòa Hưng kêu gọi người dân bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực - Ảnh 3.

Ông Đặng Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng khen thưởng cho các đơn vị đoạt giải cao tại hội thi kiến thức về môi trường

Các khu phố tăng cường công tác vận động, giám sát và duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường.

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