Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Hoàn thiện tiêu chí môi trường, ngăn "xanh hóa hình thức"

Ngày 16-5, Báo Lao Động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), UBND TP Hà Nội tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026 với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Động lực cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam", tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội).

Phát biểu khai mạc, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ NN-MT, chia sẻ chúng ta đang đứng trước một yêu cầu phát triển mới. Biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, áp lực giảm phát thải khí nhà kính và các tiêu chuẩn xanh ngày càng cao của thị trường quốc tế đang đặt ra những thách thức chưa từng có. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ yêu cầu xây dựng mô hình tăng trưởng mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đây là định hướng chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước trong bối cảnh mới.

Các đại biểu bấm nút “GREEN”, chính thức phát động Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ NN-MT nhấn mạnh chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; và đây cũng chính là một trong những động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Để tăng tốc chuyển đổi xanh theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ NN-MT đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương, các doanh nghiệp, người dân đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Vì vậy, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon và các công cụ kinh tế môi trường khác có vai trò đặc biệt quan trọng.

"Bộ NN-MT sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất, tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng "xanh hóa hình thức", đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất, có trách nhiệm, có đổi mới sáng tạo được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn lực tài chính bền vững" – ông Thành nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình bắt đầu từ những việc rất cụ thể: tiết kiệm điện, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế lãng phí, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng và lựa chọn phương tiện giao thông xanh khi có điều kiện. Những việc tưởng như nhỏ, nếu được duy trì thường xuyên và lan tỏa rộng rãi, sẽ tạo nên thay đổi lớn trong xã hội.

Điểm nhấn của Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026 là hoạt động trưng bày, trải nghiệm xe điện và chương trình "Thu xăng đổi điện". Tại khu vực trải nghiệm, người dân tham dự sẽ có cơ hội trực tiếp tham quan, tìm hiểu và lái thử các dòng xe điện mới, tiếp cận công nghệ pin hiện đại cũng như hệ sinh thái hạ tầng trạm sạc đang được phát triển mạnh mẽ.

Song song với đó, chương trình "thu xăng đổi điện" có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tư vấn thiết thực nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện điện.