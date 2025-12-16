Phượng Liên, Ngọc Giàu, Lệ Thủy xúc động trong ngày họp mặt tại quê nhà

Từ trái sang: NSND Lệ Thủy, NS Phượng Liên, NSND Ngọc Giàu, NSƯT Diệu Hiền trong ngày họp mặt

Chiều 16-12, nghệ sĩ Phượng Liên – "Nữ hoàng cải lương" một thời vang bóng - đã tổ chức buổi họp mặt thân tình với các đồng nghiệp cùng thế hệ vàng của sân khấu cải lương.

Không ồn ào, không phô trương, cuộc gặp gỡ diễn ra như một cuộc trở về đúng nghĩa: trở về với cội nguồn nghệ thuật, với ân tình đồng nghiệp, và với những ký ức chưa từng phai mờ của một thời sân khấu rực rỡ.

Rất đông nghệ sĩ tài năng đã có mặt như: NSND Lệ Thủy, NSND Ngọc Giàu, NSND Hùng Minh, NSƯT Diệu Hiền, NSND Trọng Hữu, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Thanh Nguyệt, NS Quốc Nhĩ, NS Kiều Tiên, NSƯT Phú Quý, NS Tuấn Thanh, NSƯT Minh Minh Tâm, NSƯT Kim Tử Long, NS Linh Tâm, NS Chí Tâm, NS Thanh Thủy, NS Tú Trinh, NS Thanh Hằng, NS Thanh Ngọc, NSND Thanh Ngân, soạn giả Hoàng Song Việt, NSƯT đạo diễn Hoa Hạ, đạo diễn Mai Thế Hiệp, NS Kim Ngân, NS Kiều Mai Lý, NS Điền Tử Lang, NS Phương Bình, đạo diễn Phượng Hoàng, NSND Trọng Phúc, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Lê Tứ, NS Hà Như, NSND Phượng Loan, NSƯT Tô Kim Hồng...

Tiết mục tốp ca "Lý chim quyên"

NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đã trao tặng NS Phượng Liên quyển sách "Sân khấu cải lương giai đoạn 1975-2025". Ông nhớ nhiều kỷ niệm khó quên với bà và chúc bà luôn dồi dào sức khỏe, mãi mãi được công chúng yêu mến.

Phượng Liên và cuộc trở về sau nhiều năm xa cách

Ở tuổi xấp xỉ 80, sau nhiều năm sống lặng lẽ tại miền Nam California (Mỹ), nghệ sĩ Phượng Liên trở về thăm quê hương không phải để hát một vai diễn mới, mà để gặp lại những người đã cùng bà đi qua một chặng đường yêu sân khấu và được công chúng ngưỡng mộ. Buổi họp mặt để cùng đồng nghiệp ôn lại những kỷ niệm của đời nghệ sĩ.

"Nàng Xê Đa" NSND Thanh Vy vui mừng gặp lại "Nàng Lụa" Truyện cổ Bát Tràng - Phượng Liên

Ít ai quên rằng phía sau ánh hào quang của sự nghiệp sân khấu là một đời nghệ sĩ gian nan, cơ cực để giữ lấy nghề. Sự ra đi của người chồng tri kỷ – ông Nguyễn Đình Vinh trong năm 2022 - đã để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng nghệ sĩ Phượng Liên. Cú sốc tinh thần ấy khiến bà gần như rút lui khỏi đời sống nghệ thuật, thu mình trong cô tịch, chống chọi với bệnh tật và những cơn trầm cảm kéo dài.

Chính vì thế, sự xuất hiện của bà trong buổi họp mặt lần này khiến nhiều đồng nghiệp không giấu được xúc động. Thế nhưng khi bà lên sân khấu ca vọng cổ, ánh mắt vẫn ấm áp và giọng ca vẫn vẹn nguyên khí chất của một nghệ sĩ lớn.

Từ trái sang: NS Đỗ Quyên, PHượng Liên, Hoài Thanh và ca sĩ Hoài Anh Kiệt

Một đời nghệ thuật, một biểu tượng không thể thay thế

Sinh năm 1947 tại Cần Thơ, tên thật Lữ Phụng Liên, nghệ sĩ Phượng Liên sớm bộc lộ năng khiếu ca diễn và quyết liệt theo đuổi nghiệp tổ dù vấp phải sự ngăn cản từ gia đình. Bước vào con đường chuyên nghiệp từ năm 1963, chỉ ba năm sau, bà đã làm nên lịch sử khi đoạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm triển vọng năm 1966, ở tuổi 19 – một cột mốc đưa tên tuổi nghệ sĩ Phượng Liên sánh ngang với những ngôi sao lớn nhất của cải lương thời bấy giờ.

Với vai The (hay còn gọi là Hương) trong vở "Nửa đời hương phấn" (Hà Triều, Hoa Phượng) đã trở thành dấu son không phai trong lòng công chúng. Bà được yêu mến bởi kỹ thuật ca diễn điêu luyện, luôn thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật, và điều đó đã làm nên phong cách riêng của Phượng Liên.

Tư trái sang: NS Phượng Liên, Thanh Nguyệt, Ngọc Giàu và Quốc Nhĩ

Vừa mềm mại, đằm thắm nhưng ẩn chứa nội lực mạnh mẽ. Danh xưng "Nữ hoàng cải lương" không phải mỹ từ báo chí, mà là sự thừa nhận của khán giả và giới nghề dành cho một tài năng xuất chúng.

Khó có ngày họp mặt ý nghĩa hơn

Trong buổi họp mặt, nhiều câu chuyện cũ được nhắc lại bằng giọng kể điềm tĩnh và bao dung. Thế hệ vàng của sân khấu cải lương đã có cơ hội ngồi lại, nhắc tên từng vở diễn, từng bạn nghề đã khuất, từng giai đoạn thăng trầm của cải lương.

NSND Ngọc Giàu nhắc: "Tôi đóng vai Triệu Minh, Phượng Liên đóng vai Hân Ly, Lệ Thủy đóng vai Chu Chỉ Nhược, là ba vai diễn đã gắn kết chúng tôi từ thời còn trẻ. Nay chúng tôi đều đã cao niên, nhìn về hào quang của nghề chỉ còn là quá khứ, nên có dịp xa cách mà gặp nhau là quý lắm" – rồi bà òa khóc, ôm nghệ sĩ Phượng Liên vào lòng.

NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM trao tặng sách cho NS Phượng Liên

NSND Lệ Thủy là người đứng ra tổ chức buổi họp mặt này. Bà nói: "Sẽ khó có buổi họp mặt nào ý nghĩa hơn, vì chỉ Phượng Liên ở xa, con cái bận đi làm, khó mà có dịp đưa chị về. Lớn tuổi rồi, chị đi một mình không thể yên tâm, nên sẽ rất khó có cơ hội đoàn tụ" – bà cũng xúc động ôm nghệ sĩ Phượng Liên trong lòng.

Phượng Liên lắng nghe nhiều hơn nói, nhưng mỗi lời chia sẻ đều chạm đến tận cùng cảm xúc. Cuộc họp mặt ấy, suy cho cùng, không chỉ dành cho riêng nghệ sĩ Phượng Liên. Nó là một thông điệp lặng lẽ nhưng mạnh mẽ: cải lương không chỉ sống bằng vở diễn mới, mà còn sống bằng ký ức, bằng sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Từ trái sang: Soạn giả Hoàng Song Việt, NS Phượng Liên, NS Tú Trinh

Khi những tượng đài như Phượng Liên còn trở về, còn ngồi lại với đồng nghiệp, thì cải lương vẫn còn một mạch nguồn bền bỉ.

Một Phượng Liên an nhiên, nhưng chưa bao giờ rời sân khấu

Giờ đây, nghệ sĩ Phượng Liên chọn cuộc sống độc lập, tĩnh lặng, chăm sóc khu vườn nhỏ và nuôi dưỡng ký ức đẹp với người bạn đời đã mất.

Bà không còn mơ đến hào quang, chỉ mong "sự an lành" sau một đời sóng gió. Nhưng với sân khấu cải lương, nghệ sĩ Phượng Liên chưa từng rời đi.

Bà hiện diện trong từng vai diễn kinh điển, trong ký ức khán giả, và trong buổi họp mặt chiều 16-12 – nơi một thế hệ vàng đã cùng nhau khẳng định: có những giá trị, dù thời gian trôi qua, vẫn không bao giờ cũ.

"Nghệ sĩ Phượng Liên về với quê hương không phải để khép lại một huyền thoại, mà để nhắc nhớ rằng huyền thoại ấy vẫn đang sống, trong tình người, trong nghệ thuật và trong trái tim những ai yêu cải lương" – NSND Trọng Hữu nói.

Một số hình ảnh trong ngày họp mặt "NS Phượng Liên về với quê hương cùng các bạn":

Từ trái sang: Bà Trương Thu Dung - nguyên giám đốc Trung tâm băng nhạc Rạng Đông, NS Phượng Liên, Kiều Mai Lý, Chí Tâm, Phượng Loan và Ngọc Giàu

Từ trái sang: NS Hà Như, NSND Lệ Thủy, NS Phượng Liên và NSƯT Lê Tứ

NSND Lệ Thủy và NSND Thoại Miêu

Từ trái sang: NS Châu Thanh, Tuấn Thanh, Thanh Ngân, Lệ Thủy và ca sĩ Dương Đình Trí