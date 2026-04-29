Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4

Ngày 29-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, TPHCM tổ chức ra mắt công trình "Tuyến hẻm cờ hoa" tại hẻm 65, đường 702 Hồng Bàng. Công trình ra đời nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026).

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Đặng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, cho biết công trình "Tuyến hẻm cờ hoa" không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn của đất nước mà còn là hoạt động thiết thực trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân

Bên cạnh đó, công trình còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc chăm sóc, bảo vệ và duy trì cảnh quan tuyến hẻm luôn sạch đẹp, an toàn.

Ông Đặng Hiếu thông tin trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình "Tuyến hẻm cờ hoa" trên địa bàn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần xây dựng phường Minh Phụng ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Trong dịp này, thông qua chương trình Tự hào cờ Tổ quốc, Báo Người Lao Động đã trao tặng cờ 300 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân sinh sống tại tuyến hẻm.



Tặng hoa cho các hộ dân

"Hoạt động trao cờ không chỉ góp phần làm nên diện mạo rực rỡ cho tuyến hẻm mà còn thể hiện sự quan tâm, chung tay của các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, hướng đến xây dựng không gian sống văn minh, nghĩa tình" - ông Đặng Hiếu bày tỏ.

Tặng quà cho các hộ dân