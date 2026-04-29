Tự hào cờ Tổ quốc

Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4

Thiện An

(NLĐO) - Công trình "Tuyến hẻm cờ hoa" góp phần vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình

Ngày 29-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, TPHCM tổ chức ra mắt công trình "Tuyến hẻm cờ hoa" tại hẻm 65, đường 702 Hồng Bàng. Công trình ra đời nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026).

Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4 - Ảnh 1.

Phường Minh Phụng ra mắt công trình "Tuyến hẻm cờ hoa" tại hẻm 65, đường 702 Hồng Bàng

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Đặng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, cho biết công trình "Tuyến hẻm cờ hoa" không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn của đất nước mà còn là hoạt động thiết thực trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình.

Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4 - Ảnh 2.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân

Bên cạnh đó, công trình còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc chăm sóc, bảo vệ và duy trì cảnh quan tuyến hẻm luôn sạch đẹp, an toàn.

TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Hiếu thông tin trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình "Tuyến hẻm cờ hoa" trên địa bàn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần xây dựng phường Minh Phụng ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Trong dịp này, thông qua chương trình Tự hào cờ Tổ quốc, Báo Người Lao Động đã trao tặng cờ 300 lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân sinh sống tại tuyến hẻm.

Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4 - Ảnh 3.

Tặng hoa cho các hộ dân

"Hoạt động trao cờ không chỉ góp phần làm nên diện mạo rực rỡ cho tuyến hẻm mà còn thể hiện sự quan tâm, chung tay của các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, hướng đến xây dựng không gian sống văn minh, nghĩa tình" - ông Đặng Hiếu bày tỏ.

Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4 - Ảnh 4.

Tặng quà cho các hộ dân

Phường Minh Phụng ra mắt "Tuyến hẻm cờ hoa" chào mừng đại lễ 30-4 - Ảnh 5.

Tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân

 

Trao cờ Tổ quốc, tặng quà cho quân, dân đặc khu Côn Đảo

Trao cờ Tổ quốc, tặng quà cho quân, dân đặc khu Côn Đảo

Số cờ này được phân bổ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động

Báo Người Lao Động trao tặng tỉnh Gia Lai 5.000 lá cờ Tổ quốc

(NLĐO) - Báo Người Lao Động mong muốn góp phần khơi dậy, lan tỏa tình yêu Tổ quốc và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai

Đồng hành chương trình "Tháng ba biên giới", xây dựng "Đường cờ Tổ quốc"

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao 500 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Ban Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng

