Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Sáng 11-10, UBND phường Phú Nhuận tổ chức Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và phong trào "Bình dân học vụ số".

Phát biểu tại buổi lễ phát động, bà Lê Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận cho biết, thời gian qua, phường Phú Nhuận đã từng bước đưa chuyển đổi số vào đời sống thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay, việc chuyển đổi số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Từ đó, bà xác định phong trào "Bình dân học vụ số" được phát động là một phong trào mang tính kế thừa và sáng tạo, phổ cập kỹ năng số, trang bị kiến thức công nghệ cho mọi tầng lớp Nhân dân.

"Đây không chỉ là phong trào, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa tình, là sự sẻ chia trong cộng đồng. Người biết sẽ dìu dắt người chưa biết, người có điều kiện sẽ hỗ trợ người chưa có điều kiện, người thành thạo sẽ hướng dẫn người còn bỡ ngỡ. Mỗi hành động nhỏ nhưng thiết thực sẽ góp phần tạo ra sự thay đổi lớn, giúp mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào chuyển đổi số", bà Lê Thị Bình nói.

Bà Lê Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ phát động.

Bà Bình cũng bày tỏ mong muốn các Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập sẽ là "cánh tay nối dài" phát huy vai trò nòng cốt, gần dân, sát dân để đưa các kỹ năng số đến từng hộ gia đình và cá nhân. Do đó, UBND phường Phú Nhuận đã quyết định thành lập 31 Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận trao quyết định thành lập cho đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Bà Lê Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận trao quyết định thành lập cho đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Hưởng ứng đăng ký thi đua "Khu phố điển hình công nghệ", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ cơ sở, tại buổi lễ, đại diện 31 Tổ công nghệ số cộng đồng đã cùng quét mã QR để chính thức tham gia và phát động Chiến dịch "Gia đình số" - hoạt động hướng đến mục tiêu mỗi hộ gia đình đều có ít nhất một thành viên thành thạo sử dụng các dịch vụ số.

Dịp này, chương trình cũng đã trao tặng 10 điện thoại thông minh, 5 laptop và 13 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tốt nhằm tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các phương tiện học tập số.

Sau buổi lễ, 5 tổ công nghệ số cộng đồng của khu phố 3, 5, 10, 22, 31 sẽ đồng loạt ra quân tuyên truyền đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn tận tay cho các hộ gia đình, đối tượng yếu thế, khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ. Dẫn đầu đoàn là xe loa và các xe máy tuyên truyền chạy dọc theo các tuyến đường Huỳnh Văn Bánh - Đặng Văn Ngữ - Nguyễn Trọng Tuyển - Hoàng Văn Thụ - Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi.

Ra quân tuyên truyền sau lễ phát động.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số. Các gian hàng đặt tại chương trình trưng bày công nghệ đồng thời tổ chức các trò chơi nhận thưởng, thi đấu game, tìm hiểu các sản phẩm số như robot, kiosk dịch vụ công...

Đặc biệt, tại khu vực tư vấn, các lực lượng chuyên trách sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và cài đặt, sử dụng các ứng dụng nền tảng số.

Một số hình ảnh trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số:

Học sinh tham quan, chụp ảnh cùng robot.

Robot biểu diễn nhảy múa.

Học sinh trải nghiệm kính thực tế ảo.

Trải nghiệm điều khiển robot.

Trải nghiệm điều khiển robot.

Điều khiển robot chơi đá bóng.