Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tin - ảnh - clip: Huyền Trân

(NLĐO) - Trong suốt thời gian qua, phường Phú Nhuận từng bước đưa chuyển đổi số vào đời sống thực tiễn

Sáng 11-10, UBND phường Phú Nhuận tổ chức Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và phong trào "Bình dân học vụ số".

Phát biểu tại buổi lễ phát động, bà Lê Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận cho biết, thời gian qua, phường Phú Nhuận đã từng bước đưa chuyển đổi số vào đời sống thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay, việc chuyển đổi số vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Từ đó, bà xác định phong trào "Bình dân học vụ số" được phát động là một phong trào mang tính kế thừa và sáng tạo, phổ cập kỹ năng số, trang bị kiến thức công nghệ cho mọi tầng lớp Nhân dân.

"Đây không chỉ là phong trào, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa tình, là sự sẻ chia trong cộng đồng. Người biết sẽ dìu dắt người chưa biết, người có điều kiện sẽ hỗ trợ người chưa có điều kiện, người thành thạo sẽ hướng dẫn người còn bỡ ngỡ. Mỗi hành động nhỏ nhưng thiết thực sẽ góp phần tạo ra sự thay đổi lớn, giúp mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào chuyển đổi số", bà Lê Thị Bình nói.

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia và phong trào "Bình dân học vụ số" - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ phát động.

Bà Bình cũng bày tỏ mong muốn các Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập sẽ là "cánh tay nối dài" phát huy vai trò nòng cốt, gần dân, sát dân để đưa các kỹ năng số đến từng hộ gia đình và cá nhân. Do đó, UBND phường Phú Nhuận đã quyết định thành lập 31 Tổ công nghệ số cộng đồng.

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia và phong trào "Bình dân học vụ số" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận trao quyết định thành lập cho đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia và phong trào "Bình dân học vụ số" - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận trao quyết định thành lập cho đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Hưởng ứng đăng ký thi đua "Khu phố điển hình công nghệ", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ cơ sở, tại buổi lễ, đại diện 31 Tổ công nghệ số cộng đồng đã cùng quét mã QR để chính thức tham gia và phát động Chiến dịch "Gia đình số" - hoạt động hướng đến mục tiêu mỗi hộ gia đình đều có ít nhất một thành viên thành thạo sử dụng các dịch vụ số. 

Dịp này, chương trình cũng đã trao tặng 10 điện thoại thông minh, 5 laptop và 13 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tốt nhằm tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các phương tiện học tập số. 

Sau buổi lễ, 5 tổ công nghệ số cộng đồng của khu phố 3, 5, 10, 22, 31 sẽ đồng loạt ra quân tuyên truyền đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn tận tay cho các hộ gia đình, đối tượng yếu thế, khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ. Dẫn đầu đoàn là xe loa và các xe máy tuyên truyền chạy dọc theo các tuyến đường Huỳnh Văn Bánh - Đặng Văn Ngữ - Nguyễn Trọng Tuyển - Hoàng Văn Thụ - Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi.

Ra quân tuyên truyền sau lễ phát động.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số. Các gian hàng đặt tại chương trình trưng bày công nghệ đồng thời tổ chức các trò chơi nhận thưởng, thi đấu game, tìm hiểu các sản phẩm số như robot, kiosk dịch vụ công... 

ĐỌC THÊM

Đặc biệt, tại khu vực tư vấn, các lực lượng chuyên trách sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và cài đặt, sử dụng các ứng dụng nền tảng số.

Một số hình ảnh trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số:

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia và phong trào "Bình dân học vụ số" - Ảnh 19.

Học sinh tham quan, chụp ảnh cùng robot.

Robot biểu diễn nhảy múa.

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia và phong trào "Bình dân học vụ số" - Ảnh 22.

Học sinh trải nghiệm kính thực tế ảo.

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia và phong trào "Bình dân học vụ số" - Ảnh 25.

Trải nghiệm điều khiển robot.

Trải nghiệm điều khiển robot.

Điều khiển robot chơi đá bóng.

Thi đấu game bằng robot.

Tin liên quan

Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, chuyển đổi số ở phường Tăng Nhơn Phú

Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, chuyển đổi số ở phường Tăng Nhơn Phú

(NLĐO) - Trong 9 tháng đầu năm, phường Tăng Nhơn Phú đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

(NLĐO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM

Phường Hòa Hưng "bắt tay" với Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM trong phục vụ người dân

(NLĐO) - Phường Hòa Hưng và Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM sẽ phát triển chính quyền số trên địa bàn, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến...

chuyển đổi số phát động ngày chuyển đổi số quốc gia bình dân học vụ số phường phú nhuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo