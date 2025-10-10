Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, chuyển đổi số ở phường Tăng Nhơn Phú

Ngày 10-10, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở rộng.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường trong 9 tháng đầu năm 2025. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho 3 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú - cho biết trong quý 3 vừa qua, với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú - phát biểu khai mạc hội nghị

Dấu ấn 9 tháng đầu năm

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân 9 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đã quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và công tác vận động nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác ổn định hệ thống chính trị từ phường, đảm bảo hoạt động nề nếp, hiệu quả, xuyên suốt.

Hoạt động chính quyền phường thông suốt, ổn định trong suốt quá trình chuyển giao, sáp nhập; đảm bảo giải quyết công vụ và thủ tục hành chính cho người dân đúng quy định, không để xảy ra tồn đọng.

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, cho biết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của phường đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tổng số hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tiếp nhận từ ngày 1-7 đến ngày 4-9 là 9.958 hồ sơ, trong đó bao gồm 7.321 hồ sơ trực tuyến, đạt 73.51%.

Bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú - báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh phường.

Theo bà Cao Thị Ngọc Châu, thực hiện chuyển đổi số trong cải cách hành chính, UBND phường đã chỉ đạo TTPVHCC thường xuyên theo dõi, kiểm soát 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định, báo cáo việc giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, "đôn đốc thực hiện đúng các quy định một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính thực hiện “5 tại chỗ” và “5 bước” trên môi trường điện tử” - bà Cao Thị Ngọc Châu thông tin.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM ghi nhận những nỗ lực và những kết quả mà phường Tăng Nhơn Phú đạt được trong thời gian qua.

Ông Trần Văn Tuấn đề nghị Đảng bộ phường cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cũng theo ông Trần Văn Tuấn, nhiệm vụ quan trọng nữa là tăng cường truyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và người dân; chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Ông Trần Văn Tuấn cũng yêu cầu HĐND phường tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp thu chỉ đạo và kết luận hội nghị, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú nhấn mạnh, để cụ thể hóa chủ trương Ban Chấp hành Đảng bộ phường thông qua, Đảng bộ phường cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cũng yêu cầu tập trung công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Song song đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện tốt chủ đề năm 2025 của Thành ủy TP HCM.