Lao động

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO) - Chương trình là nơi chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân gắn kết, chung tay xây dựng phường Tân Tạo phát triển, văn minh và nghĩa tình

Ngày 9-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo, TP HCM tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" và Chương trình chăm lo an sinh xã hội "San sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng".

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo - Ảnh 1.

Người dân phường Tân Tạo tham gia chương trình khám và phát thuốc miễn phí

57 công trình thi đua hướng đến an sinh xã hội

Sau lời phát động của bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo, đại diện 57 khu phố đã đăng ký 57 công trình thi đua, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Tạo lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo - Ảnh 2.

Đại diện các khu phố đăng ký công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Tạo

Đa số công trình thi đua đăng ký hướng đến việc hỗ trợ an sinh thiết thực cho người dân như chăm lo cho các gia đình khó khăn; trao học bổng cho trẻ em nghèo; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; giữ gìn khu phố sạch đẹp, văn minh…

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo - Ảnh 3.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo tại chương trình

Huy động nhiều nguồn lực 

Nhằm huy động các nguồn lực xã hội trong thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trên địa bàn, trong chương trình, Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo cũng đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2026 với các đơn vị, doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart, Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, Phòng khám đa khoa Thành An, Công ty CP CLB Bảo vệ sức khỏe cộng đồng - Life Care.

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo - Ảnh 4.

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Tạo, trao quà và học bổng cho các em học sinh vượt khó

Trao học bổng, khám sức khỏe miễn phí

Dịp này, ban tổ chức đã phối hợp cùng Công ty TNHH PouYuen Việt Nam và ông Lưu Văn Hồng (nhà tài trợ), trao 200 phần quà cho người dân, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn (600.000 đồng/phần); tặng 30 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh vượt khó, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng và quà.

Bên cạnh đó, phường Tân Tạo cũng đã thực hiện chương trình khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 200 lao động trên địa bàn.

PHƯỜNG TÂN TẠO MTTQ Việt Nam người dân Thi đua an sinh xã hội
