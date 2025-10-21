Quy chế mới nhất về thi tuyển, xét tuyển công chức, áp dụng từ ngày 10-12-2025

Quy chế này thay thế quy định cũ, nhằm chuẩn hóa, hiện đại hóa quy trình tuyển dụng, bảo đảm công khai, minh bạch và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển.

Cách thức tổ chức thi trên máy vi tính

Theo quy chế mới, việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo 3 cách thức gồm: thi trên máy vi tính, thi trên giấy và thi vấn đáp, phỏng vấn, thực hành hoặc bảo vệ đề án.

Ở hình thức thi trên máy vi tính, toàn bộ quy trình thi được lập trình sẵn, phần mềm tự động tính giờ làm bài và thu bài khi hết thời gian. Trước khi thi, hội đồng tổ chức kiểm tra địa điểm, hạ tầng kỹ thuật, nhập dữ liệu đề thi và danh sách thí sinh vào hệ thống. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng theo quy định, được hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Quy chế mới quy định 3 hình thức tuyển dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và siết chặt quy trình tổ chức thi, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn được đội ngũ công chức có năng lực

Trong quá trình làm bài, phần mềm tự động lưu kết quả, bảo đảm tính bảo mật và chống gian lận. Sau khi kết thúc, kỹ thuật viên in danh sách tổng hợp kết quả để thí sinh ký xác nhận nộp bài làm, đồng thời dữ liệu được niêm phong, xóa khỏi hệ thống lưu trữ tạm thời.

Trường hợp phát hiện sai sót trong đề thi hoặc sự cố kỹ thuật, hội đồng phải lập biên bản và xử lý ngay trong buổi thi để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Cách thức tổ chức thi trên giấy

Với thi trên giấy, quy trình cũng được quy định chặt chẽ. Giám thị ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc bài thi lên bảng, phổ biến nội quy, kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh. Việc mở túi đựng đề thi, phát đề và thu bài đều phải có ít nhất hai thí sinh chứng kiến, ký xác nhận.

Bài thi sau khi thu được niêm phong tại chỗ, có chữ ký giáp lai của giám thị và được bàn giao cho Hội đồng thi. Mọi sự cố như sai sót đề thi, nhầm trang hay thiếu số lượng đề đều phải lập biên bản và báo cáo xử lý kịp thời.

Thi vấn đáp, phỏng vấn, thực hành, bảo vệ đề án

Đối với thi vấn đáp, phỏng vấn, thực hành hoặc bảo vệ đề án, Hội đồng có thể ghi âm, ghi hình hoặc lập biên bản có chữ ký của người dự thi và thành viên chấm thi. Việc công bố đề thi, chấm điểm và xử lý tình huống được thực hiện công khai, minh bạch. Người dự thi có thể kiến nghị khi phát hiện lỗi trong câu hỏi hoặc thiết bị thi; các kiến nghị được xử lý ngay trong thời gian làm bài.

Bộ Nội vụ cho biết quy chế mới hướng tới nâng cao chất lượng đầu vào đội ngũ công chức, bảo đảm đánh giá đúng năng lực thực tế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, giảm thiểu tiêu cực và gian lận trong thi tuyển.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách chế độ công vụ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.