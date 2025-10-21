Quy chế mới nhất về thi tuyển, xét tuyển công chức, áp dụng từ ngày 10-12-2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Quy chế mới nhất về thi tuyển, xét tuyển công chức, áp dụng từ ngày 10-12-2025

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 22/2025/TT-BNV kèm theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, có hiệu lực từ ngày 10-12-2025

Quy chế này thay thế quy định cũ, nhằm chuẩn hóa, hiện đại hóa quy trình tuyển dụng, bảo đảm công khai, minh bạch và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển.

Cách thức tổ chức thi trên máy vi tính

Theo quy chế mới, việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo 3 cách thức gồm: thi trên máy vi tính, thi trên giấy và thi vấn đáp, phỏng vấn, thực hành hoặc bảo vệ đề án.

Ở hình thức thi trên máy vi tính, toàn bộ quy trình thi được lập trình sẵn, phần mềm tự động tính giờ làm bài và thu bài khi hết thời gian. Trước khi thi, hội đồng tổ chức kiểm tra địa điểm, hạ tầng kỹ thuật, nhập dữ liệu đề thi và danh sách thí sinh vào hệ thống. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng theo quy định, được hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Quy chế mới nhất về thi tuyển, xét tuyển công chức, áp dụng từ 10-12-2025 - Ảnh 1.

Quy chế mới quy định 3 hình thức tuyển dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và siết chặt quy trình tổ chức thi, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn được đội ngũ công chức có năng lực

Trong quá trình làm bài, phần mềm tự động lưu kết quả, bảo đảm tính bảo mật và chống gian lận. Sau khi kết thúc, kỹ thuật viên in danh sách tổng hợp kết quả để thí sinh ký xác nhận nộp bài làm, đồng thời dữ liệu được niêm phong, xóa khỏi hệ thống lưu trữ tạm thời.

Trường hợp phát hiện sai sót trong đề thi hoặc sự cố kỹ thuật, hội đồng phải lập biên bản và xử lý ngay trong buổi thi để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Cách thức tổ chức thi trên giấy

Với thi trên giấy, quy trình cũng được quy định chặt chẽ. Giám thị ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc bài thi lên bảng, phổ biến nội quy, kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh. Việc mở túi đựng đề thi, phát đề và thu bài đều phải có ít nhất hai thí sinh chứng kiến, ký xác nhận.

Bài thi sau khi thu được niêm phong tại chỗ, có chữ ký giáp lai của giám thị và được bàn giao cho Hội đồng thi. Mọi sự cố như sai sót đề thi, nhầm trang hay thiếu số lượng đề đều phải lập biên bản và báo cáo xử lý kịp thời.

Thi vấn đáp, phỏng vấn, thực hành, bảo vệ đề án

Đối với thi vấn đáp, phỏng vấn, thực hành hoặc bảo vệ đề án, Hội đồng có thể ghi âm, ghi hình hoặc lập biên bản có chữ ký của người dự thi và thành viên chấm thi. Việc công bố đề thi, chấm điểm và xử lý tình huống được thực hiện công khai, minh bạch. Người dự thi có thể kiến nghị khi phát hiện lỗi trong câu hỏi hoặc thiết bị thi; các kiến nghị được xử lý ngay trong thời gian làm bài.

Bộ Nội vụ cho biết quy chế mới hướng tới nâng cao chất lượng đầu vào đội ngũ công chức, bảo đảm đánh giá đúng năng lực thực tế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, giảm thiểu tiêu cực và gian lận trong thi tuyển.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách chế độ công vụ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Tin liên quan

Bổ sung đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển viên chức

Bổ sung đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển viên chức

(NLĐO) - Cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở, phong trào công nhân được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Những điều cần biết về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

(NLĐO) - Sau đây là những thông tin quan trọng về việc tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức (không thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển):

Thủ tục thi tuyển viên chức mới nhất

(NLĐO) - Quyết định 1066/QĐ-BNV ban hành ngày 10/12/2020 về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ thi tuyển công chức phỏng vấn quy chế mới thi trên mấy tính thi trên giấy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo