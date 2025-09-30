Phường Sài Gòn muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do

Chiều 30-9, Đảng ủy phường Sài Gòn (TP HCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5: sơ kết công tác quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025.

Phải là phường kiểu mẫu

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, đánh giá cao những kết quả mà phường Sài Gòn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025, nhất là trong việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Điển hình như đảm bảo giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy phường Sài Gòn (TP HCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5

Từ những kết quả trên, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phường Sài Gòn tiếp tục phát huy, làm hình mẫu cho xã, phường khác.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, các phường, xã trên địa bàn có tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, giải quyết công việc còn lúng túng, ngán ngại.

Dẫn chứng ở lĩnh vực giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết đang gặp ách tắc, nhất là đối với các tuyến đường quan trọng. Có địa phương có cán bộ chuyên môn cấp phòng nhưng chủ tịch xã không dám quyết; có địa phương có chủ tịch xã có chuyên môn nhưng thiếu cán bộ cấp phòng, khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm lại.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị

"Giải phóng mặt bằng chậm lại thì công trình, dự án chậm lại, khiến đầu tư công chậm lại và tốc độ tăng trưởng của thành phố cũng chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển 2 con số" – Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phường Sài Gòn tiếp tục đi đầu, kiểu mẫu trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội… "Phường đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa" – Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết phường Sài Gòn có nhiều lợi thế, nhất là hệ thống trung tâm mua sắm, khách sạn cao cấp nên có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Phường Sài Gòn đã thông qua 5 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I.

Do đó, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị phường Sài Gòn nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa thành những chương trình, đề án cụ thể.

Hướng đến đô thị thông minh

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn mong lãnh đạo TP HCM quan tâm, chỉ đạo 5 chương trình trọng tâm của phường, trong đó có chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, phường Sài Gòn muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do, chủ yếu miễn thuế, giảm thuế, cho khách sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại tệ. Bởi đây là cách kích cầu nhanh nhất, giúp tăng trưởng, trên cơ sở trên địa bàn phường có 10 trung tâm thương mại và 6 siêu thị lớn.

Bên cạnh đó, phường có hạ tầng đầy đủ, có điều kiện quản lý đô thị thông minh nên mong lãnh đạo TP HCM quan tâm, tạo điều kiện cho phường thực hiện đô thị thông minh.