Một buổi sáng ý nghĩa ở phường Sài Gòn, TP HCM

Sáng 21-8, Ủy ban MTTQ phường Sài Gòn, TP HCM long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, đoàn viên và nhân dân phường.

Hoạt động giao lưu tiếp lửa truyền thống tại chương trình

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Sự kiện lịch sử năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình lịch sử hàng nghìn năm.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp tri ân các thế hệ tiền bối, nhân dân và bạn bè quốc tế đã cống hiến, hy sinh cho cách mạng Việt Nam. Đồng thời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sài Gòn Hoàng Thị Thu Liên đã phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2025; phong trào xây dựng công trình "Phường Sài Gòn muôn sắc hoa" giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Sài Gòn Hoàng Thị Thu Liên phát động các phong trào tại chương trình

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" sẽ vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo; chăm lo nhân dân; phát huy truyền thống tương thân tương ái, đền ơn, đáp nghĩa…

Đối với phong trào xây dựng "Phường Sài Gòn muôn sắc hoa" sẽ tập trung vào các hạng mục: tuyến đường hoa kiểu mẫu; hẻm hoa tự quản; ban công nở hoa – sân nhà xanh; công sở, trường học rực rỡ sắc hoa; cơ sở tôn giáo xanh mát; tường rào hoa – hàng rào xanh; phát triển công viên hoa, vườn hoa đô thị, trục đường hoa tại trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa – du lịch..

Đặc biệt, trong chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho phường Sài Gòn, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Báo Người Lao Động trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho phường Sài Gòn

Ngoài ra, nhiều hoạt động an sinh – cộng đồng vô cùng ý nghĩa, thiết thực cũng được tổ chức: tặng quà cho hộ khó khăn; tư vấn pháp luật; tư vấn vay vốn Quỹ CEP; gian hàng 0 đồng (áo dài, nhu yếu phẩm, rau xanh); cắt tóc miễn phí; đổi rác lấy cây xanh…

Lãnh đạo phường Sài Gòn trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn Lê Thị Lan Chi tặng quà cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

Tặng quà cho học sinh trên địa bàn phường

Trao tặng mầm xanh yêu thương

Người dân phấn khởi tham gia đổi rác lấy cây xanh

Hoạt động cắt tóc miễn phí tại chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia

Gian hàng 0 đồng

Tư vấn pháp luật miễn phí







