Phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú kiến nghị gì với tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?

Trần Thường

(NLĐO) - 4 phường kiến nghị TP Đà Nẵng sớm hoàn thiện quy hoạch chung, trong đó kế thừa định hướng phát triển của đô thị Tam Kỳ trước đây

Chiều 16-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có buổi làm việc với các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú về tình hình phát triển kinh tế xã hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1-7-2025), bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định, thông suốt. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn gần như tuyệt đối, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt trên 99%.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú

Kinh tế - xã hội 4 phường tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách hằng năm tăng trưởng khá; hoạt động thương mại, dịch vụ dần khởi sắc trở lại, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự giữ vững…

Tuy nhiên, các phường cho biết biên chế hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, nhất là ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như đất đai, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ trình bày báo cáo tại buổi làm việc

 

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Trong khi đó, mỗi phường chỉ có 2 phòng chuyên môn nhưng phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, thường xuyên phối hợp với nhiều sở, ngành cấp thành phố, dẫn đến áp lực lớn, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và điều hành.

Đặc biệt, 141 dự án chuyển tiếp từ Ban Quản lý dự án khu vực với tổng nhu cầu vốn còn lại gần 2.000 tỉ đồng hiện chưa xác định được nguồn vốn để tiếp tục triển khai, tiềm ẩn nguy cơ kéo dài.

Trước thực tế trên, 4 phường kiến nghị TP Đà Nẵng sớm hoàn thiện quy hoạch chung, trong đó kế thừa định hướng phát triển của đô thị Tam Kỳ trước đây, đồng thời đặt khu vực này trong tổng thể liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai.

Các địa phương đề xuất định hướng xây dựng khu vực thành cực tăng trưởng phía Nam của thành phố, phát triển các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao như giáo dục, y tế, đô thị sinh thái, đồng thời trở thành trung tâm hỗ trợ công nghiệp và logistics cho khu vực…

