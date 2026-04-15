Phó Chủ tịch Đà Nẵng: Lãnh đạo xã chịu trách nhiệm nếu để học sinh nghỉ học vì khó khăn

Chiều 15-4, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với UBND xã Sơn Cẩm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; lao động, việc làm; phòng, chống ma tuý…

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau sáp nhập, xã Sơn Cẩm Hà cơ bản ổn định, giáo dục duy trì chất lượng, tỷ lệ học sinh đến trường cao; an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, địa phương còn thiếu giáo viên, cơ sở vật chất trường học chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế; công tác phòng chống ma túy còn tiềm ẩn phức tạp.

Tại buổi làm việc, UBND xã Sơn Cẩm Hà đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các "nút thắt" lớn của địa phương. Về giáo dục, xã đề nghị TP Đà Nẵng đưa các dự án đầu tư trường học vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, với tổng nhu cầu hơn 248 tỉ đồng. Trong đó, ưu tiên các hạng mục cấp bách như xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (25 tỉ đồng); đầu tư Trường TH và THCS Nguyễn Du (30 tỉ đồng); xây dựng phòng học Trường Mẫu giáo Tiên Hà (khoảng 10 tỉ đồng) và Trường Tiểu học Nguyễn Có (khoảng 10 tỉ đồng).

Đồng thời, xã kiến nghị bổ sung biên chế giáo viên, bố trí kinh phí sửa chữa trường lớp gần 11 tỉ đồng và hỗ trợ quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục...

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà báo cáo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của xã Sơn Cẩm Hà trong ổn định tổ chức bộ máy, duy trì các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sau sáp nhập. Đồng thời, ông yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể, xác định rõ định hướng phát triển lâu dài, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Ông nhấn mạnh yếu tố con người là then chốt, do đó xã cần rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn; kịp thời báo cáo những bất cập về biên chế để các sở, ngành hỗ trợ, không để tình trạng thiếu hụt kéo dài.

Đối với giáo dục, phải bảo đảm đủ giáo viên theo quy mô học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp; đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học.

Bên cạnh đó, xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đầy đủ, kịp thời cho người có công; đẩy mạnh giải quyết việc làm, nhất là đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ông cũng yêu cầu địa phương chủ động rà soát, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, không để học sinh bỏ học vì điều kiện kinh tế.

"Nếu xảy ra trường hợp như vậy thì lãnh đạo xã phải chịu trách nhiệm. Xã cần rà soát các em có hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nếu xã không đủ nguồn lực thì báo cáo TP" – ông Tuấn chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý, mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phải gắn với giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.