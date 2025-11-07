Phường Tân Mỹ: Sẵn sàng chia sẻ để không ai bị bỏ lại phía sau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Tân Mỹ: Sẵn sàng chia sẻ để không ai bị bỏ lại phía sau

T.Yên

(NLĐO)- Những việc làm thiết thực đã tiếp sức các hộ gia đình khó khăn và trẻ em tại phường Tân Mỹ, TP HCM có động lực phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 7-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, TP HCM phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo” và chăm lo an sinh xã hội năm 2025.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Tân Mỹ trao phương tiện đi lại cho học sinh (Ảnh: Trần Hiển)

Bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, cho biết từ tháng 7 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" phường đã vận động đạt trên 500 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ này, phường đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sinh kế, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em mồ côi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

"Với truyền thống nhân ái, nghĩa tình, sẵn sàng chia sẻ, không để ai bị bỏ lại phía sau, tôi tin tưởng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn, như một lời sẻ chia yêu thương, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào"- bà Hà chia sẻ.

- Ảnh 2.

Hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ phương tiện sinh kế (Trần Hiển)

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng kinh phí sửa chữa nhà cho 2 hộ gia đình; tặng 2 phương tiện sinh kế; 16 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ kinh phí khó khăn đột xuất cho 6 trường hợp và hỗ trợ phương tiện đi lại cho 9 em học sinh. Tổng kinh phí chăm lo gần 200 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ đã trao các quyết định thành lập các Tổ giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội tại khu dân cư.

Tin liên quan

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo"

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo"

(NLĐO) - Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều phần quà được trao cho những hộ dân khó khăn.

Thành ủy TP HCM ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 400 triệu đồng

(NLĐO) - Công đoàn các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TP HCM tổ chức phát động cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đăng ký đóng góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, với số tiền 400 triệu đồng.

Hơn 16.410 tỉ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

Tối 17-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020.

thẻ bảo hiểm y tế trẻ em mồ côi Ủy ban MTTQ Việt Nam học bổng Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo