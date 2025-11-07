Phường Tân Mỹ: Sẵn sàng chia sẻ để không ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 7-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, TP HCM phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo” và chăm lo an sinh xã hội năm 2025.

Lãnh đạo phường Tân Mỹ trao phương tiện đi lại cho học sinh (Ảnh: Trần Hiển)

Bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, cho biết từ tháng 7 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" phường đã vận động đạt trên 500 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ này, phường đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sinh kế, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em mồ côi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

"Với truyền thống nhân ái, nghĩa tình, sẵn sàng chia sẻ, không để ai bị bỏ lại phía sau, tôi tin tưởng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn, như một lời sẻ chia yêu thương, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào"- bà Hà chia sẻ.

Hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ phương tiện sinh kế (Trần Hiển)

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng kinh phí sửa chữa nhà cho 2 hộ gia đình; tặng 2 phương tiện sinh kế; 16 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ kinh phí khó khăn đột xuất cho 6 trường hợp và hỗ trợ phương tiện đi lại cho 9 em học sinh. Tổng kinh phí chăm lo gần 200 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ đã trao các quyết định thành lập các Tổ giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội tại khu dân cư.