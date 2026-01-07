HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Phương Tây chốt kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Pháp, Anh và Ukraine hôm 6-1 ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Động thái này lần đầu tiên nhận được sự hậu thuẫn từ phía Mỹ như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng đang được đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các nhà lãnh đạo châu Âu, đặc phái viên Mỹ cùng các đồng minh khác đã hội đàm tại Paris - Pháp vào ngày 6-1 để thảo luận về việc hoàn thiện các cam kết bảo đảm an ninh "vững chắc" cho Kiev.

img

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Volodymyr Zelensky (từ phải qua) ký kết tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine. Ảnh: EPA

Theo tuyên bố chung được Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Volodymyr Zelensky ký kết, Anh và Pháp sẽ thiết lập các "trung tâm quân sự" trên khắp Ukraine. Mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quân đội trên thực địa nếu cần thiết, cũng như hỗ trợ công cuộc tái thiết hậu xung đột.

Theo Kyiv Post, lần đầu tiên, Mỹ đưa ra đề nghị hỗ trợ lực lượng này trong trường hợp bị tấn công, một diễn biến được các nhà lãnh đạo châu Âu mô tả là mang tính bước ngoặt.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết các đồng minh đã lập kế hoạch chi tiết về việc triển khai lực lượng, quân số, các loại vũ khí cụ thể và thành phần lực lượng vũ trang cần thiết để hoạt động hiệu quả.

Tổng thống Macron hôm 6-1 cho hay "vài ngàn" binh sĩ Pháp có thể được triển khai tới Ukraine để gìn giữ hòa bình sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Nga được ký kết. 

Đức thận trọng hơn khi cho biết họ có thể triển khai lực lượng tới lãnh thổ nước láng giềng thuộc NATO. Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni một lần nữa bác bỏ hoàn toàn khả năng đưa quân đội Ý đến Ukraine. 

Các nguồn tin châu Âu cho rằng việc Mỹ cam kết hậu thuẫn cho quân đội là một yếu tố thay đổi cục diện trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, Nga đã bác bỏ sự hiện diện của quân đội NATO hoặc các lực lượng thuộc "Liên minh các nước sẵn sàng hành động" tại Ukraine, kể cả dưới hình thức đảm bảo an ninh. Nga cảnh báo sẽ coi bất kỳ binh sĩ châu Âu nào là "mục tiêu hợp pháp".

Phát biểu sau các cuộc thảo luận, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các đảm bảo an ninh "về cơ bản hoàn tất", trong khi con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, khen ngợi các quyết định này là một "cột mốc rất, rất lớn".

Ông Witkoff phát biểu: "Chúng tôi cho rằng chúng tôi đã cơ bản hoàn tất các quy trình an ninh quan trọng, để người dân Ukraine biết rằng khi cuộc xung đột này kết thúc, nó sẽ kết thúc vĩnh viễn". 

Tin liên quan

Ông Donald Trump tuyên bố “sẽ lấy lại toàn bộ tiền viện trợ cho Ukraine”

Ông Donald Trump tuyên bố “sẽ lấy lại toàn bộ tiền viện trợ cho Ukraine”

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu lại toàn bộ số tiền viện trợ Ukraine, đồng thời khẳng định Kiev “không tấn công dinh thự nhà lãnh đạo Nga”.

Điểm nóng xung đột ngày 5-1: Ukraine thống nhất kế hoạch quân sự mới với Mỹ

(NLĐO) - Thỏa thuận quân sự với Mỹ giúp Ukraine tìm kiếm phương án khả thi bảo đảm an ninh vững chắc nếu xảy ra nguy cơ tái bùng phát xung đột với Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 4-1: Chân dung đặc biệt của ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

(NLĐO) – Ứng viên được đề xuất làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từng từ chối gợi ý ngồi ghế thủ tướng và nhận mức độ tín nhiệm cao trong thăm dò dư luận.

Ukraine NATO Tổng thống Volodymyr Zelensky Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Thủ tướng Anh Keir Starmer
