Phương thuốc trường sinh mới: Tiêm gene trăm tuổi?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phương thuốc trường sinh mới: Tiêm gene trăm tuổi?

Anh Thư

(NLĐO) - Sử dụng "gene trường sinh" LAV-BPIFB4 từ người sống trên 100 tuổi, các nhà khoa học Anh và Ý đã làm cơ thể chuột thí nghiệm biến đổi kỳ diệu.

Viết trên tạp chí khoa học Signal Transduction and Targeted Therapy, nhóm nghiên cứu từ Đại học Brristol (Anh) và Viện Điều trị và chăm sóc khoa học MultiMedica (IRCCS MultiMedica - Ý) cho biết họ đã xác định được một "gene trường sinh" mang tên LAV-BPIFB4.

Gene này được sở hữu bởi những người sống trên 100 tuổi, giúp duy trì sức khỏe tim mạch vượt trội trong quá trình lão hóa.

Phương thuốc trường sinh mới: Tiêm gene trăm tuổi? - Ảnh 1.

"Gene trường sinh" LAV-BPIFB4 hứa hẹn đem lại nhiều ứng dụng y khoa đột phá - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm: Tiêm "gene trường sinh" này vào các con chuột bị hội chứng Progeria (HGPS), một bệnh di truyền hiếm gặp khiến trẻ em bị lão hóa nhanh chóng và thường tử vong ở tuổi vị thành niên.

Căn bệnh này do đột biến gene LMNA tạo ra một protein độc hại là progerin, làm tổn hại cấu trúc nhân tế bào, đặc biệt là ở mô tim mạch.

Kết quả cho thấy những con chuột này cải thiện đáng kể chức năng tim, giảm xơ hóa và số lượng tế bào lão hóa trong tim, đồng thời tăng cường sự phát triển của các mạch máu nhỏ mới.

Họ tiếp tục thử nghiệm trên tế bào bệnh nhân Progeria được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Khi được tiêm LAV-BPIFB4, các dấu hiệu lão hóa và xơ hóa đã giảm đáng kể nhưng không làm thay đổi mức độ progerin.

Điều này cho thấy LAV-BPIFB4 giúp tế bào đối phó và chống lại tác hại của protein progerin thay vì loại bỏ nó.

Các kết quả trên mở ra một hướng điều trị mới đầy hy vọng cho hội chứng Progeria. Về lâu dài, phương pháp này cũng hứa hẹn mở ra hướng điều trị mới cho các bệnh tim mạch liên quan đến lão hóa thông thường ở người lớn.

Tin liên quan

Phát hiện "thần dược trường sinh" ẩn trong loại nấm đáng sợ

Phát hiện "thần dược trường sinh" ẩn trong loại nấm đáng sợ

(NLĐO) - Hợp chất khiến nấm ma thuật trở nên nguy hiểm cũng hứa hẹn đem lại sự "trường sinh bất lão" nếu được dùng đúng cách, theo nghiên cứu mới của Mỹ.

Nghiên cứu 20 năm chỉ ra "bí quyết trường sinh" của nhiều người Nhật

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí PNAS Nexus cho thấy một chỉ số đơn giản có thể giúp dự đoán cơ hội "trường sinh bất lão".

Nghiên cứu Havard: 5 loại thực phẩm giúp “trường sinh bất lão”

(NLĐO) - Một nghiên cứu Mỹ - Canada - Đan Mạch dựa trên 105.000 người đã chỉ ra chế độ ăn tốt nhất để tránh một tuổi già chìm trong bệnh tật.

tuổi thọ lão hóa trăm tuổi gene trường sinh LAV-BPIFB4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo