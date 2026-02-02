Phương Trang mở tuyến Cần Thơ - Tây Ninh, kết nối Tây Đô với núi Bà Đen

Ngày 2-2, thông tin từ Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang, doanh nghiệp này sẽ đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách mới từ Bến xe Cần Thơ đến Bến xe Tây Ninh và ngược lại vào ngày 6-2.

Thông báo của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang

Tuyến Cần Thơ - Tây Ninh sẽ được khai trương vào ngày 6-2. Ảnh: Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang

Tuyến xe mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển từ Tây Đô sông nước đến Tây Ninh, nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và điểm đến tâm linh núi Bà Đen. Việc khai trương tuyến vận tải này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng.

Theo Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang, tuyến Cần Thơ – Tây Ninh được tổ chức theo hình thức đi thẳng, giúp hành khách không phải trung chuyển nhiều chặng, tiết kiệm thời gian.

Các xe khai thác trên tuyến đều là xe giường nằm hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi như: wifi, nước uống và khăn lạnh miễn phí, mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái, an toàn.

Ngoài ra, hành khách còn được miễn phí xe trung chuyển trong bán kính trung bình 10 km tại khu vực Bến xe Cần Thơ và Bến xe Tây Ninh, giúp việc tiếp cận điểm đón, trả khách thuận tiện hơn. Đặc biệt, xe trung chuyển chạy tới chân núi Bà Đen để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch, khách hành hương.

Tuyến xe mới sẽ dừng chân tại Trạm dừng Phúc Lộc (Đồng Tháp) để hành khách nghỉ ngơi. Giá vé cho tuyến Cần Thơ - Tây Ninh là 280.000 đồng/người.