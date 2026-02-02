HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phương Trang mở tuyến Cần Thơ - Tây Ninh, kết nối Tây Đô với núi Bà Đen

Công Tuấn - Ca Linh

(NLĐO) - Việc đưa vào khai thác tuyến Cần Thơ – Tây Ninh tạo thuận lợi cho người dân và du khách từ Tây Đô đến núi Bà Đen hành hương

Ngày 2-2, thông tin từ Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang, doanh nghiệp này sẽ đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách mới từ Bến xe Cần Thơ đến Bến xe Tây Ninh và ngược lại vào ngày 6-2.

Phương Trang mở tuyến Cần Thơ - Tây Ninh, kết nối Tây Đô với núi Bà Đen - Ảnh 1.

Thông báo của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang

Phương Trang mở tuyến Cần Thơ - Tây Ninh, kết nối Tây Đô với núi Bà Đen - Ảnh 2.

Tuyến Cần Thơ - Tây Ninh sẽ được khai trương vào ngày 6-2. Ảnh: Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang

Tuyến xe mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển từ Tây Đô sông nước đến Tây Ninh, nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và điểm đến tâm linh núi Bà Đen. Việc khai trương tuyến vận tải này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng.

Theo Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang, tuyến Cần Thơ – Tây Ninh được tổ chức theo hình thức đi thẳng, giúp hành khách không phải trung chuyển nhiều chặng, tiết kiệm thời gian.

Các xe khai thác trên tuyến đều là xe giường nằm hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi như: wifi, nước uống và khăn lạnh miễn phí, mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái, an toàn.

Ngoài ra, hành khách còn được miễn phí xe trung chuyển trong bán kính trung bình 10 km tại khu vực Bến xe Cần Thơ và Bến xe Tây Ninh, giúp việc tiếp cận điểm đón, trả khách thuận tiện hơn. Đặc biệt, xe trung chuyển chạy tới chân núi Bà Đen để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch, khách hành hương.

Tuyến xe mới sẽ dừng chân tại Trạm dừng Phúc Lộc (Đồng Tháp) để hành khách nghỉ ngơi. Giá vé cho tuyến Cần Thơ - Tây Ninh là 280.000 đồng/người.

Tin liên quan

Núi Bà Đen đón 84.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch

Núi Bà Đen đón 84.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch

(NLĐO) – Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tiếp tục khẳng định sức hút khi đón khoảng 84.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Du lịch núi Bà Đen vừa có thông báo hấp dẫn trong mùa Vu Lan

(NLĐO) - Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain ưu đãi đặc biệt trong mùa Vu Lan báo hiếu, với giá vé cáp treo buổi tối lên Chùa Bà và đỉnh núi chỉ còn 200.000 đồng, áp dụng từ ngày 1-8 đến 30-9

Khu du lịch núi Bà Đen ghi nhận lượt khách cao kỷ lục

(NLĐO)- Tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác.

Tây Ninh núi Bà Đen Cần Thơ
