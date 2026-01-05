HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Núi Bà Đen đón 84.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch

Tin - ảnh - clip: Hải Đường

(NLĐO) – Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tiếp tục khẳng định sức hút khi đón khoảng 84.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Sáng 5-1, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch diễn ra sôi động, an toàn và ổn định khi tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh ước đạt 130.500 lượt khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Núi Bà Đen đón 84.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Núi Bà Đen thu hút lượng lớn khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2026

Trong đó, Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tiếp tục khẳng định sức hút khi đón khoảng 84.000 lượt khách.

Khách tham quan núi Bà Đen

Cũng theo ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, từ tâm linh, lịch sử đến du lịch sinh thái nông nghiệp đã giúp Tây Ninh giữ chân được lượng khách lớn trong kỳ nghỉ đầu năm.

Cùng với lượng khách tăng, nguồn thu từ hoạt động du lịch ở Tây Ninh cũng ghi nhận con số khởi sắc. Ước tính tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch đạt 105 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Về dịch vụ lưu trú, công suất phòng tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt từ 70% - 75%. Đây là tín hiệu vui cho các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà hàng sau thời gian liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách.

Tin liên quan

Thông báo quan trọng về hoạt động leo núi, dã ngoại tại núi Bà Đen

Thông báo quan trọng về hoạt động leo núi, dã ngoại tại núi Bà Đen

(NLĐO) - Khu vực núi Bà Đen đã có nhiều trường hợp bị tai nạn do té ngã, lạc đường…

Hình ảnh Núi Bà Đen nhuộm sắc đỏ dịp Lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Núi Bà Đen nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng các chương trình biểu diễn sôi động diễn ra xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh.

Cảnh báo quan trọng du khách cần lưu ý khi leo núi Bà Đen

(NLĐO) - Liên tục trong những ngày qua, đã có 3 trường hợp du khách cần hỗ trợ trong quá trình leo núi Bà Đen

tỉnh Tây Ninh du lịch sinh thái núi Bà Đen sản phẩm du lịch khách du lịch Nghỉ tết dương lịch tết dương lịch khu du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo