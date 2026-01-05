Núi Bà Đen đón 84.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch

Sáng 5-1, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch diễn ra sôi động, an toàn và ổn định khi tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh ước đạt 130.500 lượt khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Núi Bà Đen thu hút lượng lớn khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2026

Trong đó, Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen tiếp tục khẳng định sức hút khi đón khoảng 84.000 lượt khách.

Khách tham quan núi Bà Đen

Cũng theo ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, từ tâm linh, lịch sử đến du lịch sinh thái nông nghiệp đã giúp Tây Ninh giữ chân được lượng khách lớn trong kỳ nghỉ đầu năm.

Cùng với lượng khách tăng, nguồn thu từ hoạt động du lịch ở Tây Ninh cũng ghi nhận con số khởi sắc. Ước tính tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch đạt 105 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Về dịch vụ lưu trú, công suất phòng tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt từ 70% - 75%. Đây là tín hiệu vui cho các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà hàng sau thời gian liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách.