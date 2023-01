Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, tính từ ngày 19 đến 30-1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 9 Tết Quý Mão 2023), Khu di tích lịch sử văn hoá – danh thắng và du lịch núi Bà Đen (KDL núi Bà Đen) đã đón 1 triệu khách đến tham quan, du lịch, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm 2021.

Du khách check-in ở khu vực cổng trời

Trong đó, doanh thu vé vào cổng ước đạt hơn 8,6 tỉ đồng, tăng trên 47% so với năm 2021. Riêng ngày mùng 4 tết ghi nhận số lượt khách cao kỷ lục với trên 185.000 khách, doanh thu vé vào cổng hơn 1,7 tỉ đồng.

Để bảo đảm an toàn, an ninh trật tự Ban Quản lý KDL núi Bà Đen phối hợp địa phương, ngành công an, kiểm soát quân sự và các đơn vị liên quan phân công, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị kinh doanh, nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá...

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương phấn đấu đến năm 2030 du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác.