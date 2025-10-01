Phương Trinh Jolie gây bất ngờ với hình thể mẹ 3 con

Phương Trinh Jolie “gây bão”

Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình trình diễn thời trang

Xuất hiện trong show thời trang "Lụa là trà hoa" của NTK Linh San tối 30-9, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình nhận được sự quan tâm lớn. Đây là lần đầu tiên bà mẹ 3 con thử sức với vai trò người mẫu catwalk trong show.

Giữa dàn Hoa - Á hậu và các người mẫu chuyên nghiệp, sự xuất hiện của Phương Trinh Jolie và ông xã trên sàn runway khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Dù lần đầu tiên catwalk trên sàn diễn chuyên nghiệp nhưng Phương Trinh Jolie có phần thể hiện vừa vặn.

Cô diện mẫu áo dài cách điệu, bộ cánh ôm sát tôn đường cong quyến rũ nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch. Nắm tay bà xã trên sàn runway, Lý Bình diện áo dài trắng bảnh bao.

Cặp đôi tạo dáng tự nhiên, tôn trang phục và mang lại thiện cảm cho người xem.

Phương Trinh Jolie "lột xác" trên sàn runway: Bí quyết giữ lửa phong độ, quyến rũ tuổi 30+

Phương Trinh Jolie "lột xác" trên sàn runway

Từng dự rất nhiều show thời trang nhưng với tư cách khách mời đến xem, lần này xuất hiện với vai trò người mẫu Phương Trinh Jolie không khỏi thích thú.

"Trinh và chồng bất ngờ khi nhận được lời mời từ NTK Linh San, tuy nhiên đây cũng là một kỷ niệm thú vị cho tôi và ông xã nên hai vợ chồng nhận lời ngay. Thú thật thì ban đầu cũng run lắm, vì Trinh không phải là người mẫu chuyên nghiệp.

Nhưng rồi Trinh nghĩ, catwalk cũng giống như cuộc đời mình vậy - quan trọng là thần thái, năng lượng và sự tự tin. Khi bước ra ánh đèn, Trinh chỉ muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực và hình ảnh một người phụ nữ dù bận rộn công việc, gia đình, con cái, vẫn có thể giữ được phong độ và sự quyến rũ của mình".

Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Ngoài sự tự tin khi catwalk, Phương Trinh Jolie còn gây bất ngờ với màn lấy lại vóc dáng ngoạn mục. Cô sinh con thứ 3 hồi tháng 1-2025, đến thời điểm hiện tại nữ ca sĩ đã quay trở về hình thể chuẩn của mình.

"Sau khi sinh bé thứ 3, Trinh từng chạm mốc gần 69kg. Hiện tại Trinh giữ cân nặng quanh mức 54kg với số đo 3 vòng cân đối. Tức là Trinh đã giảm khoảng 15kg trong khoảng hơn nửa năm. Không chỉ là giảm cân đâu, mà quan trọng hơn là giữ cho cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và gương mặt tươi tắn. Trinh tin rằng phụ nữ nào cũng xứng đáng được nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình, cho dù đã trải qua bao nhiêu lần sinh nở" - Phương Trinh Jolie nói thêm.

Không tin được đây là vóc dáng của bà mẹ 3 con

Nói về bí quyết giữ dáng của mình, bà mẹ 3 con cho biết quan trọng là kỷ luật. Theo đó, Phương Trinh Jolie duy trì tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học và ngủ đúng giờ. Chính điều đó giúp Trinh vừa giữ dáng, vừa có thêm năng lượng để làm việc và chăm sóc gia đình.

"Điều quan trọng nhất là Trinh muốn truyền cảm hứng cho các chị em: hãy yêu bản thân, hãy chăm sóc bản thân trước khi chăm sóc bất cứ ai. Khi bạn đẹp và khỏe, bạn mới lan tỏa được sự tự tin và năng lượng tích cực đến mọi người" - cô bày tỏ.

Phương Trinh Jolie mới sinh bé thứ 3 hồi tháng 1-2025

Sau khi sinh em bé thứ 3, Phương Trinh Jolie đã quyết định triệt sản. Ca sĩ nói muốn dành thời gian để nuôi dạy các bé nên người. Thời gian qua bên cạnh việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, Phương Trinh Jolie trở lại sân khấu đi hát cho đỡ nhớ nghề.

Ngoài ra, cô cũng thường xuyên hát và trò chuyện với fan trên các nền tảng mạng xã hội. Diễn viên "Dù gió có thổi" hứa hẹn sẽ trở lại với âm nhạc mạnh mẽ trong thời gian tới.