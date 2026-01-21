Phương Trinh Jolie tiếc nuối vì chưa kịp báo hiếu mẹ

Phương Trinh Jolie có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, liên tục thắng giải cao về ca hát

Phương Trinh Jolie là khách mời chương trình "Chuyện tối cùng sao". Cô kể bản thân có năng khiếu nghệ thuật từ thời mẫu giáo, thường diễn văn nghệ ở trường. Lên tiểu học, cô tiếp tục giành giải cao tại cuộc thi "Tiếng hát hoa phượng đỏ" cấp tỉnh.

Phương Trinh Jolie là ca sĩ kiêm diễn viên

Sau đó, Phương Trinh Jolie thành công liên tiếp với giải nhất tại cuộc thi "Tiếng hát từ quê hương bác Tôn" và "Tiếng hát truyền hình tỉnh An Giang".

Tuy nhiên, thời điểm đó, cô chưa nghĩ đến việc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp bởi điều kiện gia đình khó khăn.

Sau năm lớp 12, Phương Trinh Jolie lên TP HCM học tập, theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh với mong muốn trở thành thông dịch viên hoặc làm việc tại các công ty nước ngoài. Thế nhưng, cô lại tiếp tục giành giải cao nhất cuộc thi "Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP HCM" năm 2006. Đây chính là cột mốc quan trọng đưa tên tuổi Phương Trinh Jolie đến gần hơn với công chúng.

Đi hát nhưng không đủ điều kiện tài chính đầu tư âm nhạc, cô lấn sân diễn xuất với vai diễn trong phim "Bò cạp tím". Nhờ thù lao phim, cô tích lũy ra mắt video ca nhạc "Một ngày yêu".

Đau đớn vì mẹ ra đi sớm do bạo bệnh, lúc sự nghiệp cô chưa khởi sắc

Biến cố gia đình xảy đến khi mẹ lâm bệnh nặng, Phương Trinh Jolie vừa đi diễn, quay phim, vừa lo chi phí điều trị cho mẹ.

"Có những lúc đang chuẩn bị đi diễn, nhận tin mẹ nguy kịch, tôi phải chạy vào bệnh viện giữa đêm. Có khi đang quay phim, tôi lại phải xin phép đoàn để vào thăm mẹ" - Phương Trinh Jolie chia sẻ. Mẹ của cô qua đời năm 2009, để lại trong lòng nữ ca sĩ, diễn viên này nỗi dằn vặt chưa kịp báo hiếu bà.

Cô trải lòng trong chương trình

Sau biến cố, Phương Trinh Jolie đồng ý tham gia phim "Dù gió có thổi" quay cuốn chiếu kéo dài đến tận một năm. Cô luôn xem đây như món quà tinh thần mà người mẹ từ thiên đàng trao cho, tiếp thêm động lực để ổn định cuộc sống và sự nghiệp. Từ sau phim đó, các vai diễn và sản phẩm âm nhạc của cô dần được khán giả đón nhận, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

"Có thể khóc phía sau sân khấu nhưng khi bước ra biểu diễn, tôi phải cười và làm tròn vai. Đó là sự tôn trọng mà một nghệ sĩ dành cho khán giả của mình" - Phương Trinh Jolie bày tỏ.

Tập 3 chương trình "Chuyện tối cùng sao" được phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 21-1 trên kênh THVL1.