Bạn đọc

Phường Vũng Tàu ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu (TPHCM) áp dụng mức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường từ 16.000 đồng/m2 đến 33.000 đồng/m2

Ngày 26-3, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã ban hành thông báo hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục xin cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè, đồng thời ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. 

Theo UBND phường, việc ban hành quy định nhằm tăng cường quản lý trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông. Đây cũng là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định, tránh tình trạng lấn chiếm, sử dụng tùy tiện. 

Phường Vũng Tàu ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường - Ảnh 1.

Phường Vũng Tàu áp dụng mức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường,

Thông báo nêu rõ các trường hợp được phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường. Cụ thể gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức đám cưới, tang lễ và trông giữ phương tiện trong một số trường hợp cần thiết.

Đối với nghĩa vụ tài chính, tất cả tổ chức, cá nhân được cấp phép (trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định) đều phải nộp phí sử dụng. Mức thu được tính theo diện tích và phân loại tuyến đường, dao động từ 11.000 đồng/m2 đến 33.000 đồng/m2.

Một số tuyến đường trung tâm có mức thu cao nhất 33.000 đồng/m2 như Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn Phạm Ngũ Lão - Lê Quý Đôn), Nguyễn Văn Trỗi và Trưng Nhị... Các tuyến đường loại 2, 3 và 4 có mức phí thấp hơn, lần lượt khoảng 23.000 đồng, 16.000 đồng và 11.000 đồng/m2 tùy vị trí.

Phường Vũng Tàu ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường - Ảnh 2.

Đường Ba Cu có mức thu phí là 33.000 đồng/m2

Về thủ tục, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải nộp hồ sơ gồm văn bản đề nghị theo mẫu và phương án sử dụng mặt bằng kèm phương án tổ chức giao thông. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét, cấp phép, bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

UBND phường Vũng Tàu cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân sau khi được cấp phép phải chấp hành nghiêm các quy định. Việc sử dụng chỉ được thực hiện khi giấy phép còn hiệu lực, đúng thời gian, đúng mục đích. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn cho người đi bộ, tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường, không gây tiếng ồn hoặc khói bụi.

Phường Vũng Tàu ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường - Ảnh 3.

Thông báo nêu rõ các hoạt động được phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè

Khi hết thời hạn, đơn vị sử dụng phải thu dọn vật tư, vệ sinh sạch sẽ và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng. Trường hợp vi phạm hoặc không tuân thủ quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo UBND phường, việc triển khai đồng bộ các quy định trên kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự vỉa hè, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại cho khu vực phường Vũng Tàu.

(NLĐO) - Ngày 10-3, UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) đã bắt đầu thu phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng

(NLĐO) - Ngày 10-3, UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) đã bắt đầu thu phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng

