Bắt đầu thu phí trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng ở "siêu phường" Trấn Biên

Cụ thể, UBND phường Trấn Biên đã chính thức triển khai thu phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng gồm: Bãi xe Công viên Biên Hùng, khu đất Bệnh viện Trung Cao (cũ), khu đất dưới Tháp nước A42; khu đất xưởng in Đồng Nai (cũ).

Thông báo thu phí giữ xe tại khu đất Bệnh viện Trung Cao cũ

UBND phường Trấn Biên giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích triển khai thu phí trực tiếp tại 4 bãi xe với mức giá 10.000 đồng/lượt/xe ô tô (chỉ ban ngày hoặc ban đêm) và 20.000 đồng/ngày đêm/xe ô tô (cả ban ngày và ban đêm).

Giá dịch vụ được niêm yết công khai tại các bãi đậu xe với hình thức thu phí thủ công bằng giấy và thu tiền khi xe ra bãi.

Việc trông giữ xe ban ngày được tính từ 6 giờ đến 22 giờ cùng ngày và trông giữ xe ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến trước 6 giờ sáng hôm sau.

Nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe khung giờ cao điểm, phường Trấn Biên sẽ áp dụng miễn giá dịch vụ trông giữ xe ô tô cho các phương tiện thực hiện đưa đón học sinh tại các trường học nằm gần bãi xe khu đất dưới Tháp nước A42 và bãi xe khu đất bệnh viện Trung Cao (cũ). Thời gian được áp dụng từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ.

Về số tiền thu được, UBND phường Trấn Biên sẽ sử dụng chi trả các chi phí hợp pháp đến trông coi, vận hành, bảo trì, an ninh trật tự. Địa phương cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Mấy năm gần đây, tỉnh Đồng Nai đã cải tạo và hình thành 4 bãi giữ xe công cộng miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm. Qua kiểm tra 4 bãi ô tô công cộng cho thấy có tình trạng các xe ô tô đỗ trong bãi nhiều ngày, không rõ chủ phương tiện và gây ảnh hưởng trật tự nghiêm trọng đến hoạt động của bãi xe. Vì vậy, phường Trấn Biên đã chỉ đạo các đơn vị thông báo rộng rãi để chủ phương tiện khẩn trương di dời xe đậu lâu ngày ra khỏi 4 khu vực bãi xe. Nếu không di dời đúng thời hạn, UBND phường sẽ thực hiện cưỡng chế các phương tiện không chấp hành theo quy định. Thời gian qua chưa tổ chức thu phí đã dẫn đến khó khăn trong bố trí kinh phí công tác trông coi, bảo vệ môi trường, duy tu, bảo dưỡng bãi xe. Việc xây dựng thí điểm đề án thu phí giữ xe nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật về khai thác, sử dụng tài sản công.



