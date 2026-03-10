Bắt đầu thu phí trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng ở "siêu phường" Trấn Biên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Bắt đầu thu phí trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng ở "siêu phường" Trấn Biên

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Ngày 10-3, UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) đã bắt đầu thu phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng

Cụ thể, UBND phường Trấn Biên đã chính thức triển khai thu phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại 4 bãi xe công cộng gồm: Bãi xe Công viên Biên Hùng, khu đất Bệnh viện Trung Cao (cũ), khu đất dưới Tháp nước A42; khu đất xưởng in Đồng Nai (cũ).

Bắt đầu thu phí dịch vụ trông giữ xe ô tô 4 bãi giữ xe công cộng ở ‘siêu phường’ Trấn Biên - Ảnh 1.

Thông báo thu phí giữ xe tại khu đất Bệnh viện Trung Cao cũ

UBND phường Trấn Biên giao Ban Quản lý Dịch vụ công ích triển khai thu phí trực tiếp tại 4 bãi xe với mức giá 10.000 đồng/lượt/xe ô tô (chỉ ban ngày hoặc ban đêm) và 20.000 đồng/ngày đêm/xe ô tô (cả ban ngày và ban đêm).

Giá dịch vụ được niêm yết công khai tại các bãi đậu xe với hình thức thu phí thủ công bằng giấy và thu tiền khi xe ra bãi.

Việc trông giữ xe ban ngày được tính từ 6 giờ đến 22 giờ cùng ngày và trông giữ xe ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến trước 6 giờ sáng hôm sau.

Nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe khung giờ cao điểm, phường Trấn Biên sẽ áp dụng miễn giá dịch vụ trông giữ xe ô tô cho các phương tiện thực hiện đưa đón học sinh tại các trường học nằm gần bãi xe khu đất dưới Tháp nước A42 và bãi xe khu đất bệnh viện Trung Cao (cũ). Thời gian được áp dụng từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ.

Về số tiền thu được, UBND phường Trấn Biên sẽ sử dụng chi trả các chi phí hợp pháp đến trông coi, vận hành, bảo trì, an ninh trật tự. Địa phương cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Mấy năm gần đây, tỉnh Đồng Nai đã cải tạo và hình thành 4 bãi giữ xe công cộng miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm.

Qua kiểm tra 4 bãi ô tô công cộng cho thấy có tình trạng các xe ô tô đỗ trong bãi nhiều ngày, không rõ chủ phương tiện và gây ảnh hưởng trật tự nghiêm trọng đến hoạt động của bãi xe.

Vì vậy, phường Trấn Biên đã chỉ đạo các đơn vị thông báo rộng rãi để chủ phương tiện khẩn trương di dời xe đậu lâu ngày ra khỏi 4 khu vực bãi xe. Nếu không di dời đúng thời hạn, UBND phường sẽ thực hiện cưỡng chế các phương tiện không chấp hành theo quy định.

Thời gian qua chưa tổ chức thu phí đã dẫn đến khó khăn trong bố trí kinh phí công tác trông coi, bảo vệ môi trường, duy tu, bảo dưỡng bãi xe. Việc xây dựng thí điểm đề án thu phí giữ xe nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật về khai thác, sử dụng tài sản công.


Tin liên quan

TPHCM: Bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe metro

TPHCM: Bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe metro

(NLĐO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thủ tục đất đai sử dụng mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe tạm cho khách đi metro số 1.

TP HCM: Hàng loạt bãi giữ xe, căng tin, bếp ăn... trong trường học phải tạm dừng

(NLĐO) - Nhiều địa phương tại TP HCM phải ra thông báo dừng hoạt động bãi giữ xe, căng tin, bếp ăn... trong trường học. Sở GD-ĐT đề xuất tháo gỡ khó khăn

Công viên phải có bãi giữ xe!

Tình cảnh trớ trêu công viên thiếu bãi giữ xe giống như vào siêu thị không có xe đẩy hàng, ra bãi tắm lại thiếu dịch vụ đồ bơi...

tỉnh đồng nai thu phí không gian công cộng bãi giữ xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo