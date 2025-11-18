HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phường Vũng Tàu công bố quyết định của Thành ủy TP HCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu công bố quyết định của Thành ủy TP HCM điều động ông Võ Văn Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường

Ngày 18-11, Đảng ủy phường Vũng Tàu (TP HCM) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thành ủy TP HCM về công tác cán bộ đối với ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu.

Phường Vũng Tàu ra mắt tân Bí thư Đảng ủy Võ Văn Dũng nâng Cao chính trị địa phương - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu trao hoa chúc mừng tân Bí thư phường Vũng Tàu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Dũng bày tỏ mong muốn tập thể hệ thống chính trị phường Vũng Tàu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể xây dựng phường Vũng Tàu ngày càng phát triển vững mạnh.

Phường Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Phường có diện tích 16,8 km², dân số gần 116.000 người. Đây là phường trọng yếu với quy mô dân số lớn, phát triển mạnh về dịch vụ - du lịch.

Phường Vũng Tàu ra mắt tân Bí thư Đảng ủy Võ Văn Dũng nâng Cao chính trị địa phương - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng ra mắt tại hội nghị công bố quyết địn

Trước đó, ngày 17-11, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Tấn Bản - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phước Thắng.

Ông Võ Văn Dũng, SN 1974 tại TP HCM, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM, ông Dũng từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).


Tin liên quan

Ông Trần Trí Quang làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Trần Trí Quang làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

(NLĐO) – Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành ủy TP HCM điều động nhiều cán bộ về phường, xã để "tác chiến ngay"

(NLĐO) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh công tác cán bộ là nội dung quan trọng của thành phố

Điều động, chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(NLĐO)- Ông Võ Văn Dũng được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, ông Dương Trọng Hiếu được chuẩn y làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

tổ chức hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu Ban Thường vụ công tác cán bộ Ban chấp hành phường Vũng Tàu bí thư phường Vũng Tàu Thành uỷ TPHCM ông Võ Văn Dũng
    Thông báo