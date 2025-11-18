Phường Vũng Tàu công bố quyết định của Thành ủy TP HCM

Ngày 18-11, Đảng ủy phường Vũng Tàu (TP HCM) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thành ủy TP HCM về công tác cán bộ đối với ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu trao hoa chúc mừng tân Bí thư phường Vũng Tàu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Dũng bày tỏ mong muốn tập thể hệ thống chính trị phường Vũng Tàu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể xây dựng phường Vũng Tàu ngày càng phát triển vững mạnh.

Phường Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Phường có diện tích 16,8 km², dân số gần 116.000 người. Đây là phường trọng yếu với quy mô dân số lớn, phát triển mạnh về dịch vụ - du lịch.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng ra mắt tại hội nghị công bố quyết địn

Trước đó, ngày 17-11, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Tấn Bản - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Phước Thắng.

Ông Võ Văn Dũng, SN 1974 tại TP HCM, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM, ông Dũng từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).



