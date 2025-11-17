Thành ủy TP HCM điều động nhiều cán bộ về phường, xã để "tác chiến ngay"

Chiều 17-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chủ trì Hội nghị Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, chỉ định cán bộ. Cụ thể:

Ông Phạm Thành Chung - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ,giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bà Lương Thị Lệ Hằng, thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng.

Ông Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội, đến nhận công tác tại UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng phòng Quy hoạch Hạ tầng - Kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ

Ông Lê Nguyên Khôi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh công tác cán bộ là nội dung quan trọng của thành phố và có quyết định rất lớn đến quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong cho biết TP HCM đang tiếp tục rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bố trí cán bộ để đạt được sự hợp lý tốt nhất, phù hợp nhất tại các vị trí công việc.

TP HCM tăng cường thêm cho cơ sở đội ngũ cán bộ của thành phố để cơ sở có thêm được lực lượng có kinh nghiệm, có điều kiện, xuống cơ sở để "tác chiến ngay, làm việc ngay", thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn các cán bộ đi cơ sở đợt này sẽ toàn tâm, toàn ý, cùng với tập thể đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ.