Phường Vũng Tàu “siết” quản lý xây dựng, đất đai

Ngày 27-3, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, đất đai, đô thị và môi trường trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Theo UBND phường, việc triển khai quy chế nhằm tạo đồng bộ giữa các lực lượng trong xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu khẩn trương quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung quy chế đến toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng thuộc phạm vi quản lý, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu kiểm tra hiện trường một số công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Cẩm Nhung

Quy chế cũng phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng. Trong đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị giữ vai trò chủ trì tham mưu, tổ chức kiểm tra, lập biên bản, đề xuất xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, đất đai, môi trường; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định pháp luật.

Lực lượng Công an phường được giao nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; phối hợp xác minh đối tượng và đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình kiểm tra, cưỡng chế.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, tham gia giám sát, phản ánh các trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, đội ngũ Trưởng khu phố, Tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được xác định là lực lượng "tai mắt", trực tiếp nắm địa bàn, phát hiện sớm các vi phạm để kịp thời xử lý ngay từ đầu.

UBND phường cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị thông qua nhiều kênh như văn bản, điện thoại, nhóm zalo… nhằm đảm bảo mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đúng quy định. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Theo UBND phường Vũng Tàu, việc triển khai đồng bộ quy chế này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, đô thị và môi trường, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.