Phường Vũng Tàu vận động hàng quán, khách sạn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách

Ngày 23-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã triển khai kế hoạch vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, cơ quan, doanh nghiệp phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách khi đến với Vũng Tàu.

Theo UBND phường Vũng Tàu, chương trình hướng đến việc tạo thuận tiện cho người dân và du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ Tết khi lượng khách đổ về rất đông. Các cơ sở tham gia sẽ tự nguyện cho khách sử dụng nhà vệ sinh sẵn có một cách miễn phí, thân thiện và văn minh.

Mỗi dịp lễ, Tết, Vũng Tàu đón lượng lớn du khách nên nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh cũng tăng cao

Để du khách dễ nhận biết, các điểm tham gia được khuyến khích lắp bảng thông báo "Nhà vệ sinh miễn phí" bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh tại vị trí dễ quan sát. Song song đó, các đơn vị cũng được đề nghị giữ gìn khu vực vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, tạo ấn tượng tốt về chất lượng phục vụ cũng như nếp sống du lịch của địa phương.

Một điểm đáng chú ý là vị trí các nhà vệ sinh miễn phí sẽ được tích hợp lên Google Maps hoặc các ứng dụng tra cứu để du khách dễ dàng tìm kiếm. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường cũng có trách nhiệm thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông địa phương, ưu tiên giới thiệu những cơ sở tích cực đồng hành.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là mô hình đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn. Bởi với du khách, đôi khi sự hài lòng không chỉ đến từ cảnh đẹp hay món ngon mà còn từ những tiện ích cơ bản, sự tử tế và cảm giác được chào đón. Nếu được lan tỏa rộng rãi, sáng kiến này sẽ góp phần giúp Vũng Tàu ghi điểm trong mắt du khách gần xa.