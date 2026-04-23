Phường Vũng Tàu vận động hàng quán, khách sạn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Phường Vũng Tàu vận động hàng quán, khách sạn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu vận động nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách, góp phần xây dựng điểm đến thân thiện, văn minh

Ngày 23-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã triển khai kế hoạch vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, cơ quan, doanh nghiệp phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách khi đến với Vũng Tàu.

Theo UBND phường Vũng Tàu, chương trình hướng đến việc tạo thuận tiện cho người dân và du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ Tết khi lượng khách đổ về rất đông. Các cơ sở tham gia sẽ tự nguyện cho khách sử dụng nhà vệ sinh sẵn có một cách miễn phí, thân thiện và văn minh.

Phường Vũng Tàu vận động mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách - Ảnh 1.

Mỗi dịp lễ, Tết, Vũng Tàu đón lượng lớn du khách nên nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh cũng tăng cao

Để du khách dễ nhận biết, các điểm tham gia được khuyến khích lắp bảng thông báo "Nhà vệ sinh miễn phí" bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh tại vị trí dễ quan sát. Song song đó, các đơn vị cũng được đề nghị giữ gìn khu vực vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, tạo ấn tượng tốt về chất lượng phục vụ cũng như nếp sống du lịch của địa phương.

Một điểm đáng chú ý là vị trí các nhà vệ sinh miễn phí sẽ được tích hợp lên Google Maps hoặc các ứng dụng tra cứu để du khách dễ dàng tìm kiếm. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường cũng có trách nhiệm thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông địa phương, ưu tiên giới thiệu những cơ sở tích cực đồng hành.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là mô hình đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn. Bởi với du khách, đôi khi sự hài lòng không chỉ đến từ cảnh đẹp hay món ngon mà còn từ những tiện ích cơ bản, sự tử tế và cảm giác được chào đón. Nếu được lan tỏa rộng rãi, sáng kiến này sẽ góp phần giúp Vũng Tàu ghi điểm trong mắt du khách gần xa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo