Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể

PHAN ANH

(NLĐO) - Từ những mô hình phục vụ dân, chuyển đổi số đến các công trình cụ thể, việc học và làm theo Bác tại phường Xuân Hòa, TPHCM ngày càng đi vào chiều sâu

Ngày 18-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026) và trao Huy hiệu Đảng; khen thưởng điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, khẳng định Người đã để lại cho chúng ta di sản đạo đức cách mạng mẫu mực và hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là tài sản tinh thần vô giá, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 2.
Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 3.
Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 4.
Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 5.

Các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5. Ảnh: PHAN ANH

Ông Trần Văn Nam cho biết Đảng bộ phường Xuân Hòa ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã chủ động cụ thể hóa lời dạy của Bác vào thực tiễn công tác.

Việc học tập và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành những hành động thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương. 

Phường đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tỉ lệ cử tri đi bầu 99,8%; triển khai chỉnh trang đô thị, thu ngân sách đến nay đạt 44% chỉ tiêu năm; triển khai mô hình "Y tế gia đình" và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân...

Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 6.

Dịp này, Đảng ủy phường cho ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng. Đây không chỉ là bước đi tiên phong trong chuyển đổi số, mà còn là quyết tâm đưa những giá trị tư tưởng cao đẹp của Bác hòa cùng nhịp sống đương đại, lan tỏa mọi hoạt động của địa phương. Ảnh: PHAN ANH

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực tại địa phương, ông Trần Văn Nam đề nghị thay đổi tư duy cho việc học tập và làm theo, phải cụ thể bằng các công trình, mô hình, giải pháp.

Học tập Bác ở tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lấy sự hài lòng và đời sống của người dân làm thước đo kết quả học tập Bác; phát huy vai trò "Nêu gương" của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy hằng năm phải đăng ký các chỉ tiêu định lượng cụ thể, gắn trực tiếp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 7.
Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể - Ảnh 8.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa chúc mừng các điển hình học Bác. Ảnh: PHAN ANH

Dịp này, phường Xuân Hòa biểu dương 56 tập thể, cá nhân là gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; chúc mừng 23 đơn vị tiêu biểu đã tâm huyết, sáng tạo trong việc xây dựng và ra mắt "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị nhân văn của Người đến từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

TPHCM: Phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi

Phường Xuân Hòa dẹp lấn chiếm, tháo "chuồng cọp", gắn bảng số nhà mới

(NLĐO) - Ra quân chỉnh trang đô thị, phường Xuân Hòa đồng loạt dẹp lấn chiếm, tháo “chuồng cọp”, chỉnh bảng số nhà, nâng chất lượng sống cho người dân

TPHCM: Người dân phường Xuân Hòa được bác sĩ đến khám tận nhà

(NLĐO)- 6 đội "bác sĩ gia đình" của phường Xuân Hòa sẽ đến tận nhà người dân để thu thập thông tin sức khỏe và khám, tư vấn

TPHCM học Bác phường Xuân Hòa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh học Bác bằng những việc cụ thể
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo