Phường Xuân Hòa: Học Bác bằng công trình, mô hình và việc làm cụ thể

Ngày 18-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026) và trao Huy hiệu Đảng; khen thưởng điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, khẳng định Người đã để lại cho chúng ta di sản đạo đức cách mạng mẫu mực và hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là tài sản tinh thần vô giá, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5. Ảnh: PHAN ANH

Ông Trần Văn Nam cho biết Đảng bộ phường Xuân Hòa ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã chủ động cụ thể hóa lời dạy của Bác vào thực tiễn công tác.

Việc học tập và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành những hành động thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của địa phương.

Phường đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tỉ lệ cử tri đi bầu 99,8%; triển khai chỉnh trang đô thị, thu ngân sách đến nay đạt 44% chỉ tiêu năm; triển khai mô hình "Y tế gia đình" và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân...

Dịp này, Đảng ủy phường cho ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng. Đây không chỉ là bước đi tiên phong trong chuyển đổi số, mà còn là quyết tâm đưa những giá trị tư tưởng cao đẹp của Bác hòa cùng nhịp sống đương đại, lan tỏa mọi hoạt động của địa phương. Ảnh: PHAN ANH

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực tại địa phương, ông Trần Văn Nam đề nghị thay đổi tư duy cho việc học tập và làm theo, phải cụ thể bằng các công trình, mô hình, giải pháp.

Học tập Bác ở tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lấy sự hài lòng và đời sống của người dân làm thước đo kết quả học tập Bác; phát huy vai trò "Nêu gương" của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy hằng năm phải đăng ký các chỉ tiêu định lượng cụ thể, gắn trực tiếp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa chúc mừng các điển hình học Bác. Ảnh: PHAN ANH

Dịp này, phường Xuân Hòa biểu dương 56 tập thể, cá nhân là gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; chúc mừng 23 đơn vị tiêu biểu đã tâm huyết, sáng tạo trong việc xây dựng và ra mắt "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị nhân văn của Người đến từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư.