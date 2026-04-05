Thời sự

TPHCM: Người dân phường Xuân Hòa được bác sĩ đến khám tận nhà

PHAN ANH

(NLĐO)- 6 đội "bác sĩ gia đình" của phường Xuân Hòa sẽ đến tận nhà người dân để thu thập thông tin sức khỏe và khám, tư vấn

Ngày 5-4, UBND phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức lễ ra quân "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư". Sự kiển hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân Việt Nam 7-4 và Khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Theo đó, Trạm Y tế phường Xuân Hòa triển khai 6 đội "bác sĩ gia đình" đến 24 khu phố để thu thập thông tin sức khỏe và khám, tư vấn cho người dân. Mỗi đội gồm 9 - 10 nhân viên y tế và các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, quản lý từ 6.000 - 6.700 người dân.

TPHCM: Phường Xuân Hòa cho bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho người dân - Ảnh 1.

Đội 3 "bác sĩ gia đình" khám và tư vấn cho người dân tại hẻm 193, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa

Các đội đến tận nhà người dân thăm khám. Các y, bác sĩ tận tình hướng dẫn người dân khai báo hồ sơ sức khỏe; khám để nắm tình hình bệnh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe để lập hồ sơ hỗ trợ người dân khi cần.

Còn tại trụ sở, UBND phường Xuân Hòa tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi với các chuyên khoa như nội tổng quát, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, khám mắt, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí.

TPHCM: Phường Xuân Hòa cho bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho người dân - Ảnh 2.

Người dân đến khám, tư vấn sức khỏe

Đồng thời tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng, não mô cầu, Rota virus cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS cùng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng 24 khu phố.

Bác sĩ Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm y tế phường Xuân Hòa, cho biết có rất đông người dân đến trụ sở phường để được khám, tư vấn sức khỏe. Phường không chỉ khám cho các cô chú người cao tuổi, mà cho mọi người dân có nhu cầu.

Theo bác sĩ Lưu Quốc Hải, phường nhờ vào đội ngũ cộng tác viên để lấy thông tin người dân qua ứng dụng thu thập hồ sơ sức khỏe. Sau này người dân đến khám chữa bệnh chỉ cần khai báo tên, tuổi, mã định danh chứ không phải khai báo mất thời gian.

Bác sĩ Lưu Quốc Hải cho hay thông qua mô hình 'bác sĩ gia đình" người dân được khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là các bệnh mãn tính như tăng huyết áp và tiểu đường. Đối với những người đã mắc bệnh, việc này giúp theo dõi và điều trị hiệu quả hơn.



TPHCM: Phường Xuân Hòa nâng chất phong trào văn hóa, hướng đến đô thị kiểu mẫu

TPHCM: Phường Xuân Hòa nâng chất phong trào văn hóa, hướng đến đô thị kiểu mẫu

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa có hơn 97% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 100% khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa; nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp được hình thành

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa "thay áo" đón Xuân

(NLĐO)- Những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, xen sắc hoa tươi làm bừng sáng không gian đô thị, lan tỏa lòng yêu nước khi Xuân Bính Ngọ về với phường Xuân Hòa

TPHCM: Phường Xuân Hòa đặt trọng tâm xây dựng chính quyền

(NLĐO)- Phường Xuân Hòa xác định xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân

TPHCM bác sĩ gia đình phường Xuân Hòa Ngày Sức khỏe toàn dân bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho người dân
