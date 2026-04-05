TPHCM: Người dân phường Xuân Hòa được bác sĩ đến khám tận nhà

Ngày 5-4, UBND phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức lễ ra quân "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư". Sự kiển hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân Việt Nam 7-4 và Khám sức khỏe cho người cao tuổi.



Theo đó, Trạm Y tế phường Xuân Hòa triển khai 6 đội "bác sĩ gia đình" đến 24 khu phố để thu thập thông tin sức khỏe và khám, tư vấn cho người dân. Mỗi đội gồm 9 - 10 nhân viên y tế và các cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, quản lý từ 6.000 - 6.700 người dân.

Đội 3 "bác sĩ gia đình" khám và tư vấn cho người dân tại hẻm 193, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa

Các đội đến tận nhà người dân thăm khám. Các y, bác sĩ tận tình hướng dẫn người dân khai báo hồ sơ sức khỏe; khám để nắm tình hình bệnh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe để lập hồ sơ hỗ trợ người dân khi cần.

Còn tại trụ sở, UBND phường Xuân Hòa tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi với các chuyên khoa như nội tổng quát, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, khám mắt, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí.

Người dân đến khám, tư vấn sức khỏe

Đồng thời tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng, não mô cầu, Rota virus cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS cùng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng 24 khu phố.

Bác sĩ Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm y tế phường Xuân Hòa, cho biết có rất đông người dân đến trụ sở phường để được khám, tư vấn sức khỏe. Phường không chỉ khám cho các cô chú người cao tuổi, mà cho mọi người dân có nhu cầu.



Theo bác sĩ Lưu Quốc Hải, phường nhờ vào đội ngũ cộng tác viên để lấy thông tin người dân qua ứng dụng thu thập hồ sơ sức khỏe. Sau này người dân đến khám chữa bệnh chỉ cần khai báo tên, tuổi, mã định danh chứ không phải khai báo mất thời gian.

Bác sĩ Lưu Quốc Hải cho hay thông qua mô hình 'bác sĩ gia đình" người dân được khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là các bệnh mãn tính như tăng huyết áp và tiểu đường. Đối với những người đã mắc bệnh, việc này giúp theo dõi và điều trị hiệu quả hơn.









