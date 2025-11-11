HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Prince Group "phản pháo" cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, quả quyết sẽ được "minh oan"

Huệ Bình

(NLĐO) - Tập đoàn Prince Holding Group phủ nhận kịch liệt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cam kết sẽ được minh oan.

Trang web của Prince Group ngày 11-11 đã đăng một tuyên bố song ngữ (tiếng Anh và tiếng Campuchia), được phát hành thông qua công ty luật Boies Schiller Flexner, phủ nhận việc ông Chen Zhi - chủ tịch tập đoàn - từng tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Tuyên bố của Prince Group khẳng định cáo buộc gần đây là vô căn cứ và chỉ nhằm tạo cớ để tịch thu bất hợp pháp khối tài sản trị giá hàng tỉ USD của tập đoàn này. Tập đoàn cho rằng những những cáo buộc vô căn cứ đó đang gây tổn hại nghiêm trọng đến hàng chục ngàn nhân viên, đối tác và những người liên quan.

Prince Group cam kết duy trì hoạt động kinh doanh liêm chính, đầu tư có trách nhiệm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực.

"Chúng tôi khẳng định hơn 10 năm qua, tập đoàn luôn hoạt động minh bạch và tuân thủ mọi luật lệ hiện hành. Để chứng minh sự thật, chúng tôi đã thuê đội ngũ luật sư hàng đầu từ công ty luật Boies Schiller Flexner (Mỹ). Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối khi mọi bằng chứng được đưa ra, Prince Group và chủ tịch tập đoàn sẽ được minh oan" - Prince Group nhấn mạnh.

Prince Group phản pháo, tố bịa đặt để thu giữ bất hợp pháp tài sản tỉ USD - Ảnh 1.

Chen Zhi (Trần Chí) - 37 tuổi, Chủ tịch Prince Group - đã chuyển từ Trung Quốc đến Campuchia sinh sống năm 2014. Ảnh: Prince Group

Phần sau của tuyên bố, Prince Group giới thiệu về tập đoàn và công ty luật Boies Schiller Flexner. Tuyên bố cho biết Boies Schiller Flexner là một hãng luật được quốc tế công nhận, chuyên về tranh tụng, quản lý khủng hoảng và tư vấn chiến lược. 

Boies Schiller Flexner nổi tiếng với khả năng theo đuổi thành công các vụ việc phức tạp, tiên phong và xuyên biên giới cho nhiều công ty hàng đầu thế giới.

Theo trang Yahoo News, bất chấp sự phủ nhận từ Prince Group, các hành động pháp lý quốc tế vẫn đang được triển khai mạnh mẽ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức truy tố Chen Zhi, cáo buộc Prince Group của ông này thực chất là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" lớn.

Prince Group bị cáo buộc đã xây dựng một "đế chế" lừa đảo qua mạng khổng lồ (sử dụng mô hình lừa tình, lừa tiền đầu tư) với ít nhất 10 trung tâm điều hành lừa đảo ở Campuchia. Mọi khoản tiền bất chính sau đó được "rửa" thông qua tiền ảo, cờ bạc trực tuyến và một loạt công ty "ma" (công ty vỏ bọc).

Ngay sau khi Mỹ công bố cáo buộc, các cơ quan chức năng tại châu Á nhanh chóng hành động để truy thu tài sản bị cho là bất hợp pháp của Prince Group.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), cảnh sát đã nhanh chóng thông báo phong tỏa một khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 352 triệu USD, được xác định là lợi nhuận có được từ hoạt động tội phạm của Prince Group.

Cuộc điều tra tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng thu được kết quả đáng kể.  Thông tin từ phía Mỹ cho thấy Chen Zhi đã rửa tiền ở nhiều nơi, sử dụng số tiền này để mua 11 căn hộ siêu sang, 26 siêu xe... cùng các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Nhờ đó, chính quyền Đài Loan đã tiến hành truy quét và tịch thu khoảng 161 triệu USD tài sản của Prince Group. 

Tin liên quan

Đế chế tài sản toàn cầu của "ông trùm" Chen Zhi

Đế chế tài sản toàn cầu của "ông trùm" Chen Zhi

(NLĐO) - Mạng lưới kinh doanh trải rộng từ Campuchia tới Anh của doanh nhân Chen Zhi đang tan rã sau khi Mỹ và Anh khởi động các cuộc điều tra quy mô lớn.

Hé lộ “phân thân” của "ông trùm" Prince Group Chen Zhi tại Đài Loan (Trung Quốc)

(NLĐO) – Prince Group lập "căn cứ cờ bạc" trong Taipei 101, tòa nhà biểu tượng của Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) và dùng 8 công ty “ma” rửa hơn 4,5 tỉ Đài tệ

Singapore tịch thu khối tài sản giá trị liên quan "ông trùm" Chen Zhi

(NLĐO) - Ngày 31-10, cảnh sát Singapore tuyên bố cơ quan này đã tịch thu, phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD, liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi.

