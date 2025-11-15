Prince Group và 52 báo cáo giao dịch đáng ngờ bị lãng quên

Với cáo buộc rửa tiền xuyên quốc gia, Tập đoàn Prince Group bị phong tỏa hơn 4,5 tỉ Đài tệ (145 triệu USD). Diễn biến này đã khiến không ít chính khách nghi ngờ năng lực chống rửa tiền của Đài Loan (Trung Quốc), theo trang Now News.

Các nhà lập pháp Đài Loan chất vấn nếu không có thông báo từ Mỹ, liệu các ngân hàng và Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) có biết được hành vi mua sắm hàng chục căn hộ cao cấp và 26 siêu xe bằng tiền mặt của "tổ chức lừa đảo" này hay không?

Đáp lời, Chủ tịch FSC Bành Kim Long khẳng định FSC không hề "ngủ quên". Ông cho biết ngay sau khi nhận được thông báo trừng phạt từ Mỹ (ngày 14-10), FSC đã lập tức đóng băng 60 tài khoản tại 10 ngân hàng liên quan và triển khai kiểm tra sâu rộng.

Ngân hàng cảnh báo 52 lần

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy các ngân hàng đã hoàn thành trách nhiệm của mình: Trong suốt 7 năm (từ năm 2018), các ngân hàng này đã 52 lần gửi báo cáo về giao dịch lớn và đáng ngờ của Tập đoàn Prince Group.

Công ty Thiên Húc Quốc tế ẩn mình bên trong tòa nhà Taipei 101. Ảnh: KNEWS

Chủ tịch FSC khẳng định các ngân hàng đã làm đúng trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quy định báo cáo cho cơ quan điều tra trong 7 năm. Ông Bành Kim Long giải thích rằng ngân hàng chỉ đóng vai trò là "chuông báo động" và đã gửi các báo cáo này đến Cục Điều tra (FIU).

Tuy nhiên, thông tin đã không được các cơ quan điều tra xử lý kịp thời.

FSC hiện đã khởi động kế hoạch ba giai đoạn (A, B, C) để tăng cường kiểm soát dòng tiền chảy vào các tài sản rủi ro cao như bất động sản và xe hơi hạng sang, nhằm vá lại lỗ hổng trong hệ thống chống rửa tiền.

Tính đến nay, giới chức Đài Loan đã tịch thu từ Prince Group và các công ty con hơn 4,527 tỉ Đài tệ, gồm 11 căn hộ cao cấp, 26 chiếc siêu xe cùng với tiền mặt và số dư trong 60 tài khoản ngân hàng.

Theo quy định, nếu được xác định cuối cùng là tiền thu lợi bất chính, các tài sản này sẽ được tiến hành đấu giá công khai để sung công quỹ.

Tranh cãi về quyết định tại ngoại

Vụ việc liên quan đến Prince Group không chỉ gây chấn động về mặt tài chính mà còn khơi dậy nhiều tranh cãi, tâm điểm là trường hợp của bà Lưu Thuần Dư, trợ lý Tổng giám đốc Công ty Thiên Húc Quốc tế (một công ty con của Prince Group).

Sau khi bị triệu tập điều tra, bà Lưu được cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh 150.000 Đài tệ (khoảng 4.700 USD). Hình ảnh bà này cười tươi rạng rỡ khi bước ra khỏi cơ quan kiểm sát đã lập tức gây bão trên các phương tiện truyền thông, bị xem là hành động thiếu tôn trọng pháp luật và thách thức dư luận.

Bà Lưu Thuần Dư được cho tại ngoại với 150.000 Đài tệ. Ảnh: Now News

Sự việc này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cấp cao nhất. Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Trác Vinh Thái "tức giận", gọi việc tòa án cho tại ngoại với số tiền nhỏ là "cú đánh cực lớn vào tinh thần làm việc của các nhân viên điều tra", những người đã vất vả thu thập bằng chứng.

Ông Trác kêu gọi sự đồng bộ giữa hành pháp và tư pháp để tăng cường hiệu quả chống lừa đảo.

Trước làn sóng chỉ trích, tòa án Đài Bắc đã phải ra tuyên bố làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan công tố và cơ quan xét xử.

Tòa án nhấn mạnh quyết định cho bà Lưu tại ngoại với 150.000 Đài tệ bảo lãnh là do phía công tố đưa ra trong giai đoạn điều tra, theo thẩm quyền của họ, và tòa án không can thiệp vào quyết định này.