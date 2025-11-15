Prince Group và 52 báo cáo giao dịch đáng ngờ bị lãng quên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Prince Group và 52 báo cáo giao dịch đáng ngờ bị lãng quên

Huệ Bình

(NLĐO) – Vụ Prince Group làm rung chuyển Đài Loan (Trung Quốc), phơi bày mạng lưới rửa tiền ẩn mình ở Taipei 101, gây tranh cãi về lỗ hổng giám sát và tư pháp.

Với cáo buộc rửa tiền xuyên quốc gia, Tập đoàn Prince Group bị phong tỏa hơn 4,5 tỉ Đài tệ (145 triệu USD). Diễn biến này đã khiến không ít chính khách nghi ngờ năng lực chống rửa tiền của Đài Loan (Trung Quốc), theo trang Now News.

Các nhà lập pháp Đài Loan chất vấn nếu không có thông báo từ Mỹ, liệu các ngân hàng và Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) có biết được hành vi mua sắm hàng chục căn hộ cao cấp và 26 siêu xe bằng tiền mặt của "tổ chức lừa đảo" này hay không?

Đáp lời, Chủ tịch FSC Bành Kim Long khẳng định FSC không hề "ngủ quên". Ông cho biết ngay sau khi nhận được thông báo trừng phạt từ Mỹ (ngày 14-10), FSC đã lập tức đóng băng 60 tài khoản tại 10 ngân hàng liên quan và triển khai kiểm tra sâu rộng.

Ngân hàng cảnh báo 52 lần

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy các ngân hàng đã hoàn thành trách nhiệm của mình: Trong suốt 7 năm (từ năm 2018), các ngân hàng này đã 52 lần gửi báo cáo về giao dịch lớn và đáng ngờ của Tập đoàn Prince Group.

“Tập đoàn lừa đảo” Prince Group: 52 báo cáo giao dịch đáng ngờ bị lãng quên - Ảnh 2.

Công ty Thiên Húc Quốc tế ẩn mình bên trong tòa nhà Taipei 101. Ảnh: KNEWS

Chủ tịch FSC khẳng định các ngân hàng đã làm đúng trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quy định báo cáo cho cơ quan điều tra trong 7 năm. Ông Bành Kim Long giải thích rằng ngân hàng chỉ đóng vai trò là "chuông báo động" và đã gửi các báo cáo này đến Cục Điều tra (FIU).

Tuy nhiên, thông tin đã không được các cơ quan điều tra xử lý kịp thời.

FSC hiện đã khởi động kế hoạch ba giai đoạn (A, B, C) để tăng cường kiểm soát dòng tiền chảy vào các tài sản rủi ro cao như bất động sản và xe hơi hạng sang, nhằm vá lại lỗ hổng trong hệ thống chống rửa tiền.

Tính đến nay, giới chức Đài Loan đã tịch thu từ Prince Group và các công ty con hơn 4,527 tỉ Đài tệ, gồm 11 căn hộ cao cấp, 26 chiếc siêu xe cùng với tiền mặt và số dư trong 60 tài khoản ngân hàng.

Theo quy định, nếu được xác định cuối cùng là tiền thu lợi bất chính, các tài sản này sẽ được tiến hành đấu giá công khai để sung công quỹ.

Tranh cãi về quyết định tại ngoại

Vụ việc liên quan đến Prince Group không chỉ gây chấn động về mặt tài chính mà còn khơi dậy nhiều tranh cãi, tâm điểm là trường hợp của bà Lưu Thuần Dư, trợ lý Tổng giám đốc Công ty Thiên Húc Quốc tế (một công ty con của Prince Group).

Sau khi bị triệu tập điều tra, bà Lưu được cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh 150.000 Đài tệ (khoảng 4.700 USD). Hình ảnh bà này cười tươi rạng rỡ khi bước ra khỏi cơ quan kiểm sát đã lập tức gây bão trên các phương tiện truyền thông, bị xem là hành động thiếu tôn trọng pháp luật và thách thức dư luận.

“Tập đoàn lừa đảo” Prince Group: 52 báo cáo giao dịch đáng ngờ bị lãng quên - Ảnh 3.

Bà Lưu Thuần Dư được cho tại ngoại với 150.000 Đài tệ. Ảnh: Now News

Sự việc này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cấp cao nhất. Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Trác Vinh Thái "tức giận", gọi việc tòa án cho tại ngoại với số tiền nhỏ là "cú đánh cực lớn vào tinh thần làm việc của các nhân viên điều tra", những người đã vất vả thu thập bằng chứng.

Ông Trác kêu gọi sự đồng bộ giữa hành pháp và tư pháp để tăng cường hiệu quả chống lừa đảo.

Trước làn sóng chỉ trích, tòa án Đài Bắc đã phải ra tuyên bố làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan công tố và cơ quan xét xử.

Tòa án nhấn mạnh quyết định cho bà Lưu tại ngoại với 150.000 Đài tệ bảo lãnh là do phía công tố đưa ra trong giai đoạn điều tra, theo thẩm quyền của họ, và tòa án không can thiệp vào quyết định này.

Việc Prince Group dùng công ty con Thiên Húc để đặt trụ sở tại tòa nhà Taipei 101 ở Đài Bắc – vốn là niềm tự hào của Đài Loan – gây kinh ngạc và kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tòa nhà Taipei 101, bà Giả Vĩnh Tiệp, khẳng định công ty đã tuân thủ các quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, song nhấn mạnh khó điều tra sâu về lý lịch và mục đích thực sự của người thuê như cảnh sát hay cơ quan tình báo.

Tin liên quan

Prince Group "phản pháo" cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, quả quyết sẽ được "minh oan"

Prince Group "phản pháo" cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, quả quyết sẽ được "minh oan"

(NLĐO) - Tập đoàn Prince Holding Group phủ nhận kịch liệt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cam kết sẽ được minh oan.

Hé lộ “phân thân” của "ông trùm" Prince Group Chen Zhi tại Đài Loan (Trung Quốc)

(NLĐO) – Prince Group lập "căn cứ cờ bạc" trong Taipei 101, tòa nhà biểu tượng của Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) và dùng 8 công ty “ma” rửa hơn 4,5 tỉ Đài tệ

Cáo trạng Mỹ: "Ông trùm" Prince Group thiết lập khu vực riêng lừa đảo người Việt

(NLĐO) - “Trò chuyện theo kịch bản” nhắm vào người Việt Nam được tập đoàn Prince Group phân loại thành danh mục riêng.

Đài Loan giao dịch tài chính Taipei 101 Chen Zhi Prince Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo