"Bà trùm" lừa đảo người Trung Quốc khóc nhận án tù ở Anh

Qian Zhimin đã khóc khi Thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án bà ta 11 năm 8 tháng tù.

Theo tờ Guardian, cộng sự của Qian là Seng Hok Ling, người Malaysia, nhận án 4 năm 11 tháng tù giam.

Qian Zhimin. Ảnh: Cảnh sát Anh

Thẩm phán tuyên bố tại tòa án Southwark hôm 11-11 rằng: "Quy mô rửa tiền của các bị cáo là chưa từng có. Động cơ của các bị cáo hoàn toàn xuất phát từ lòng tham".

Luật sư của Qian, Roger Sahota, cho biết bà ta đã chấp nhận bản án và những hành động sai lầm dẫn đến bản án đó.

Người này nói: "Bà ấy chưa bao giờ có ý định lừa đảo nhưng thừa nhận các kế hoạch đầu tư của mình là gian lận... Bà ấy xin lỗi vì những đau khổ mà các nhà đầu tư phải gánh chịu".

Trước đó, Qian Zhimin đã nhận tội với hai cáo buộc rửa tiền vào tháng 9 sau cuộc điều tra của Anh.

Cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin từ người này, hiện trị giá hơn 6 tỉ USD. Đây là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một vụ lừa đảo đầu tư thông qua công ty Lantian Gerui của mình từ năm 2014 đến năm 2017, trong đó khoảng 128.000 người đã đầu tư khoảng 5,62 tỉ USD. Các gia đình nạn nhân đã gom góp tiền tiết kiệm và mất tất cả. Hơn 80 người bị kết án tại Trung Quốc.

Qian sau đó trốn khỏi Trung Quốc đến Myanmar, Thái Lan, Lào và Malaysia trước khi bay sang London bằng hộ chiếu quốc đảo St. Kitts và Nevis. Bà ta cố gắng chuyển đổi số Bitcoin mua bằng tiền lừa đảo sang tiền mặt.

Số Bitcoin bị tịch thu từ nhà riêng của bà ta ở London đang được xét xử dân sự để xác định số tiền trả lại cho những nạn nhân ở Trung Quốc.

Các công tố viên cho rằng Qian và đồng phạm đã chi hơn 13,34 triệu USD để mua trang sức từ tiền lừa đảo. Mặc dù các thủ tục tố tụng hình sự đã kết thúc nhưng vẫn còn một cuộc chiến pháp lý dai dẳng về số phận của số Bitcoin bị tịch thu và cách thức hoàn trả cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo.