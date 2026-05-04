Prudential Việt Nam khẳng định không liên quan đến vụ việc "Prudential Life Insurance" tại Nhật Bản

Trước việc một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội gần đây đề cập đến Prudential Life Insurance tại Nhật Bản, gây ra nhầm lẫn giữa các tổ chức cùng sử dụng tên gọi Prudential, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã chính thức lên tiếng.

Prudential Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Prudential plc và không có bất kỳ liên quan nào đến Prudential Life Insurance – doanh nghiệp đang được nhắc đến trong các thông tin về vụ bê bối tại Nhật Bản mà nhiều cơ quan truyền thông đưa tin vài ngày qua.

Vô tình bị "vạ lây", Prudential Việt Nam vội lên tiếng đính chính trên trang Fanpage chính thức của công ty.

Theo đó, Prudential plc là tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và quản lý tài sản, hiện hoạt động tại 24 thị trường ở châu Á và châu Phi. Tập đoàn được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông và London, đồng thời có niêm yết tại Singapore và New York.

Tập đoàn hoạt động theo các tiêu chuẩn cao về quản trị, minh bạch và tuân thủ pháp luật tại từng thị trường. Việc một số nội dung sử dụng tên gọi, hình ảnh hoặc logo Prudential không chính xác đã dẫn đến hiểu nhầm đáng tiếc về mối liên hệ giữa các tổ chức độc lập.

Logo Prudential Việt Nam (bên trái – có hình mặt nữ thần) phổ biến tại Việt Nam, khác biệt hoàn toàn với logo Prudential Life Insurance tại Nhật Bản (hình ngọn núi)

Đại diện doanh nghiệp cũng nhấn mạnh, Prudential plc hoạt động độc lập hoàn toàn với các tổ chức khác có tên gọi tương tự, bao gồm Prudential Financial, Inc. (Hoa Kỳ) và Prudential Assurance Company (Vương quốc Anh).

"Chúng tôi khuyến nghị khách hàng và công chúng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, nhằm tránh những hiểu nhầm không đáng có" - đại diện Prudential plc cho biết. Đồng thời khẳng định doanh nghiệp luôn duy trì cam kết hoạt động minh bạch và đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên các nền tảng số, việc nhận diện chính xác thương hiệu và phân biệt rõ các tổ chức độc lập có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, nơi niềm tin đóng vai trò then chốt.