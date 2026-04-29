Không ai nghĩ màn thư hùng tại Parc des Princes lại hấp dẫn và sôi động đến vậy, cho dù cả PSG lẫn Bayern Munich đang sở hữu những hàng công hay nhất cúp châu Âu mùa này. Mọi hình ảnh, từ ngữ dường như đều không thể lột tả nổi nét kịch tính, sự gay cấn của trận đấu được cả thế giới dõi theo từ Paris.



Harry Kane ghi bàn từ chấm phạt đền, pha lập công thứ 13 tại giải

Trận đại chiến giữa hai ứng viên vô địch diễn ra với tốc độ chóng mặt cùng hàng loạt pha bóng đẳng cấp khiến người xem bị cuốn hút từ đầu đến cuối. Đội khách Bayern Munich nhập cuộc hiệu quả hơn và sớm vượt lên ở phút 17. Trung vệ chủ nhà William Pacho phạm lỗi với Luis Diaz trong vòng cấm, tạo cơ hội để Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỉ số 1-0 cho đại diện nước Đức.

Bàn thắng giúp Bayern hưng phấn và tiếp tục tạo sức ép. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đáp trả bằng chất lượng của hàng công đang đạt phong độ cao. Phút 27, Khvicha Kvaratskhelia đột phá kỹ thuật bên hành lang trái rồi dứt điểm hiểm hóc quân bình tỉ số 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Parc des Princes tiếp tục lật ngược tình thế ở phút 33. Từ quả phạt góc của Ousmane Dembele, Joao Neves băng vào đánh đầu chuẩn xác, đưa PSG vượt lên dẫn 2-1.

Bayern cho thấy bản lĩnh của một thế lực châu Âu khi gỡ hòa 2-2 ở phút 41. Michael Olise xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Matvei Safonov cơ hội cản phá.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở cuối hiệp 1. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Alphonso Davies để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Ousmane Dembele dứt điểm thành công, giúp PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-2.

Ngay đầu hiệp 2, đội bóng Pháp tăng tốc mạnh mẽ. Phút 49, Kvaratskhelia hoàn tất cú đúp sau đường chuyền thuận lợi của Achraf Hakimi. Chỉ 2 phút sau, Dembele ghi bàn thứ hai của riêng mình bằng cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 5-2.

Tưởng chừng Bayern đã sụp đổ khi cách biệt tỉ số quá lớn nhưng đội khách vùng dậy đầy mạnh mẽ. Phút 65, Dayot Upamecano đánh đầu thành bàn từ quả đá phạt của Joshua Kimmich, thu hẹp cách biệt còn 3-5.

Đến phút 72, Harry Kane tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền tinh tế cho Luis Diaz khống chế gọn gàng rồi dứt điểm hạ Safonov, nhen nhóm hy vọng cho Bayern trở lại cuộc đua với bàn gỡ 4-5.

Những phút cuối trận, PSG chịu sức ép lớn nhưng vẫn đứng vững. Chủ nhà thậm chí suýt ghi bàn thứ sáu nếu cú sút của Senny Mayulu không dội xà ngang khung thành Bayern Munich.

Thắng chung cuộc 5-4, PSG chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua trước Bayern Munich và nắm lợi thế nhỏ trước chuyến làm khách tại Allianz Arena ở trận lượt về tuần tới. Đây là trận bán kết có tổng số bàn thắng cao nhất trong lịch sử Champions League. Chiến thắng thứ 100 của PSG tại Champions League, đồng thời cũng là trận thắng thứ 50 của HLV Luis Enrique ở sân chơi này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng trở thành HLV cán mốc 50 chiến thắng nhanh nhất lịch sử, chỉ sau 77 trận.

Với Bayern Munich, thất bại sát nút chưa phải thảm họa. Cách biệt chỉ 1 bàn cùng lợi thế sân nhà Allianz Arena hứa hẹn giúp màn tái đấu tại Đức tiếp tục bùng nổ.