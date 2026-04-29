HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

PSG hạ Bayern Munich ở trận bán kết Champions League lịch sử có 9 bàn

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Chủ nhà PSG đánh bại Bayern Munich 5-4 ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng 29-4, màn rượt đuổi tỉ số mãn nhãn bậc nhất lịch sử giải đấu.

Không ai nghĩ màn thư hùng tại Parc des Princes lại hấp dẫn và sôi động đến vậy, cho dù cả PSG lẫn Bayern Munich đang sở hữu những hàng công hay nhất cúp châu Âu mùa này. Mọi hình ảnh, từ ngữ dường như đều không thể lột tả nổi nét kịch tính, sự gay cấn của trận đấu được cả thế giới dõi theo từ Paris.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 1.

Harry Kane ghi bàn từ chấm phạt đền, pha lập công thứ 13 tại giải

Trận đại chiến giữa hai ứng viên vô địch diễn ra với tốc độ chóng mặt cùng hàng loạt pha bóng đẳng cấp khiến người xem bị cuốn hút từ đầu đến cuối. Đội khách Bayern Munich nhập cuộc hiệu quả hơn và sớm vượt lên ở phút 17. Trung vệ chủ nhà William Pacho phạm lỗi với Luis Diaz trong vòng cấm, tạo cơ hội để Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỉ số 1-0 cho đại diện nước Đức.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 2.

Khvicha Kvaratskhelia ghi dấu ấn bằng bàn gỡ đẳng cấp

Bàn thắng giúp Bayern hưng phấn và tiếp tục tạo sức ép. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đáp trả bằng chất lượng của hàng công đang đạt phong độ cao. Phút 27, Khvicha Kvaratskhelia đột phá kỹ thuật bên hành lang trái rồi dứt điểm hiểm hóc quân bình tỉ số 1-1.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 3.

Joao Neves đưa chủ nhà PSG vượt lên

Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Parc des Princes tiếp tục lật ngược tình thế ở phút 33. Từ quả phạt góc của Ousmane Dembele, Joao Neves băng vào đánh đầu chuẩn xác, đưa PSG vượt lên dẫn 2-1.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 4.

Michael Olise san bằng cách biệt

Bayern cho thấy bản lĩnh của một thế lực châu Âu khi gỡ hòa 2-2 ở phút 41. Michael Olise xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Matvei Safonov cơ hội cản phá.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 5.

Dembele tạo lợi thế cho PSG trước giờ nghỉ

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở cuối hiệp 1. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Alphonso Davies để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Ousmane Dembele dứt điểm thành công, giúp PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-2.

TIN LIÊN QUAN

Ngay đầu hiệp 2, đội bóng Pháp tăng tốc mạnh mẽ. Phút 49, Kvaratskhelia hoàn tất cú đúp sau đường chuyền thuận lợi của Achraf Hakimi. Chỉ 2 phút sau, Dembele ghi bàn thứ hai của riêng mình bằng cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 5-2.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 6.

PSG tạo khoảng cách cực lớn sau khi Kvaratskhelia và Dembele cùng hoàn tất cú đúp

Tưởng chừng Bayern đã sụp đổ khi cách biệt tỉ số quá lớn nhưng đội khách vùng dậy đầy mạnh mẽ. Phút 65, Dayot Upamecano đánh đầu thành bàn từ quả đá phạt của Joshua Kimmich, thu hẹp cách biệt còn 3-5.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 7.

Dayot Upamecano ghi bàn quan trọng

Đến phút 72, Harry Kane tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền tinh tế cho Luis Diaz khống chế gọn gàng rồi dứt điểm hạ Safonov, nhen nhóm hy vọng cho Bayern trở lại cuộc đua với bàn gỡ 4-5.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 8.

Luis Diaz ghi bàn thắng đẹp nhất trận, nhen nhóm hy vọng cho Bayern Munich

Những phút cuối trận, PSG chịu sức ép lớn nhưng vẫn đứng vững. Chủ nhà thậm chí suýt ghi bàn thứ sáu nếu cú sút của Senny Mayulu không dội xà ngang khung thành Bayern Munich.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 9.

HLV Luis Enrique xác lập kỷ lục nhà cầm quân

Thắng chung cuộc 5-4, PSG chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua trước Bayern Munich và nắm lợi thế nhỏ trước chuyến làm khách tại Allianz Arena ở trận lượt về tuần tới. Đây là trận bán kết có tổng số bàn thắng cao nhất trong lịch sử Champions League. Chiến thắng thứ 100 của PSG tại Champions League, đồng thời cũng là trận thắng thứ 50 của HLV Luis Enrique ở sân chơi này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng trở thành HLV cán mốc 50 chiến thắng nhanh nhất lịch sử, chỉ sau 77 trận.

PSG thắng Bayern Munich trận bán kết Champions League 9 bàn - Ảnh 10.

PSG tạm chiếm lợi thế trước trận lượt về

Với Bayern Munich, thất bại sát nút chưa phải thảm họa. Cách biệt chỉ 1 bàn cùng lợi thế sân nhà Allianz Arena hứa hẹn giúp màn tái đấu tại Đức tiếp tục bùng nổ.

Bước ngoặt cho mục tiêu "ăn 4" của Bayern Munich

(NLĐO) - Đương kim vô địch châu Âu PSG sẽ là thử thách dành cho tham vọng hoàn tất "cú ăn 4" danh giá của Bayern Munich.

Luis Diaz PSG Khvicha Kvaratskhelia Bayern Munich Harry Kane bán kết Champions League Ousmane Dembele PSG 5-4 Bayern Munich
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo