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Pháp luật

Qua mặt chủ, quản lý quán nhậu chiếm đoạt hơn 881 triệu đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Được giao quản lý doanh thu và thu chi tại quán nhậu Phố Hòa Xuân, một thanh niên ở Đà Nẵng đã chiếm đoạt hơn 881 triệu đồng.

Ngày 4-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Qua mặt chủ, quản lý quán nhậu chiếm đoạt hơn 881 triệu đồng - Ảnh 1.

Đỗ Phú Tâm tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2-2023, Tâm được chủ quán Phố Hòa Xuân trên đường Nguyễn Phước Lan (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) thuê làm quản lý kiêm thu ngân.

Trong quá trình làm việc, Tâm được giao trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày, quản lý hoạt động thu - chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền phát sinh tại quán.

Từ khoảng tháng 2-2025, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định đối với các khoản thanh toán bằng chuyển khoản, Tâm không thể can thiệp để chiếm đoạt.

Tuy nhiên, với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, sau khi nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng cá nhân, đồng thời không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu.

Để che giấu hành vi, Tâm bị cáo buộc thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế phát sinh, khiến chủ quán không phát hiện số tiền bị thất thoát.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2-2025 đến tháng 12-2025, Tâm đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán Phố Hòa Xuân với tổng số tiền hơn 881 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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