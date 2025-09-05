HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Qua thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn

LÊ VĨNH thực hiện

Việc lựa chọn các dự án, công trình gặp vướng mắc, khó khăn để thanh tra thể hiện tư duy đổi mới, sự chủ động của ngành thanh tra TP HCM

Thanh tra TP HCM vừa công bố quyết định thanh tra 94 công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Trần Văn Bảy - Chánh Thanh tra TP HCM - về đợt thanh tra quan trọng này.

Qua thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Bảy - Chánh Thanh tra TP HCM

. Phóng viên: Mục đích lớn nhất của đợt thanh tra này là gì, thưa ông?

- Ông TRẦN VĂN BẢY: Trên cơ sở Kế hoạch số 1505/2025 về thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP HCM xác định 3 mục đích lớn của đợt thanh tra này.

Thứ nhất, xử lý dứt điểm những công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; kết luận và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến nguyên nhân công trình, dự án chậm tiến độ.

Thứ hai, qua thanh tra sẽ phát hiện những bất cập, sơ hở, hạn chế trong cơ chế, chính sách, pháp luật, nguyên nhân vướng mắc mà các chủ đầu tư đang gặp phải. Từ đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan.

Thứ ba, từ việc phát hiện bất cập và kiến nghị ở trên, có giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, thúc đẩy dự án triển khai đúng hướng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

. Ông nhận thấy tâm thế của cán bộ thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ lần này như thế nào?

- Lãnh đạo Thanh tra TP HCM đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số nội dung với tất cả thành viên các đoàn thực hiện thanh tra chuyên đề. Trong đó, nội dung được nhấn mạnh là đợt thanh tra quan trọng này có thời gian chuẩn bị ngắn, thời gian thanh tra cũng ngắn, song yêu cầu đặt ra cao, thời hạn tiến độ hoàn thành được xác định rõ ràng. Vì thế, cán bộ thanh tra phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và có sự phân công rõ ràng. Quá trình thực hiện thanh tra phải tuân thủ theo quy định pháp luật, không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra; thanh tra đúng nội dung, xác định rõ phạm vi, trọng tâm, trọng điểm.

Tâm thế khi thực hiện nhiệm vụ lần này là ngoài việc thực hiện nghiệp vụ, đoàn thanh tra sẽ phối hợp với chủ đầu tư, cơ quan liên quan xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc; tìm ra những sơ hở, bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách, pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ các dự án.

. Với thời hạn 30 ngày, Thanh tra TP HCM có những giải pháp gì để việc thanh tra 94 công trình, dự án bảo đảm đúng tiến độ mà kết quả vẫn chính xác, khách quan?

- Ngoài việc khẩn trương hoàn thành thủ tục cần thiết để triển khai thanh tra, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền cho UBND TP HCM, Thanh tra thành phố còn chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ trong tháng 7, đầu tháng 8.

Chẳng hạn, Thanh tra TP HCM sẽ chủ động có văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn cử nhân sự tham gia đoàn thanh tra chuyên đề; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan công trình, dự án sẽ thanh tra trực tiếp. Thanh tra thành phố sẽ xác định rõ phạm vi, trọng tâm, trọng điểm của từng công trình, dự án để tiến hành thanh tra. Song song đó, lập đề cương hướng dẫn các đoàn về nội dung, thời kỳ, đối tượng thanh tra để thực hiện thống nhất, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Thanh tra TP HCM đề nghị các đoàn công tác yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình ngay vấn đề liên quan nội dung thanh tra. Các đoàn cũng được lưu ý thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát cũng như trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Luật Thanh tra năm 2025.

Qua thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn- Ảnh 2.

Dự án Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây là một trong 94 công trình, dự án được thanh tra đợt này. Ảnh: LÊ VĨNH

. Kết quả đợt thanh tra lần này sẽ đóng góp như thế nào cho công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của TP HCM cũng như cả nước, thưa ông?

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của TP HCM luôn được quan tâm, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố.

Việc lựa chọn thanh tra công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc cũng cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ, từ thanh tra theo kế hoạch hằng năm sang thanh tra có định hướng, tập trung vào vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được xã hội quan tâm. Đây là tư duy đổi mới, thể hiện sự chủ động, nhạy bén và chiến lược trong điều hành hoạt động của ngành thanh tra.

Đợt thanh tra này xác định việc phòng chống lãng phí tương tự phòng chống tham nhũng. Cá nhân, tập thể dù không tham ô nhưng để lãng phí vẫn bị xem là làm suy yếu nguồn lực quốc gia.

Đợt thanh tra này cũng cho thấy công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương trong thời gian ngắn. Kết quả thanh tra sẽ tạo cơ sở để công trình, dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách về đích như chờ đợi. Qua đó, khơi thông nguồn lực rất lớn; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản; thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế; góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung. 

Ông Trần Văn Bảy cho biết theo kế hoạch, những công trình, dự án không thuộc đợt thanh tra này cũng sẽ được kiểm tra, rà soát. Từ đó, làm rõ khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị nào; đề xuất giải pháp tháo gỡ, xác định thời hạn hoàn thành công trình, dự án; góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


    Thông báo