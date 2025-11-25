TPHCM: Chủ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND xã, phường, đặc khu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: Chủ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND xã, phường, đặc khu

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 không có ca tử vong vì bệnh dại ở người trên địa bàn thành phố

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030”.

Mục tiêu chung của chương trình là kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Xây dựng, duy trì và mở rộng các vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do bệnh dại gây ra.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 không có ca tử vong vì bệnh dại ở người trên địa bàn thành phố.

Về giải pháp, chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã. Cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; trong quá trình nuôi chó, mèo phải đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người.

Tiêm phòng vắc xin phòng dại cho chó, mèo theo quy định; theo dõi vật nuôi, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, phải nhốt con vật đó để theo dõi và báo cho UBND cấp xã hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực nơi gần nhất. 

Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy. Trường hợp chó, mèo tấn công và gây thiệt hại cho người khác thì chủ nuôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

TPHCM: chủ nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND phường - Ảnh 1.

Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm khai báo việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã

UBND cấp xã lập danh sách quản lý các hộ nuôi chó, mèo tại địa phương. Định kỳ tối thiểu 2 lần/năm, báo cáo cập nhật số liệu các hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo cho cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó mèo, không tiêm vắc xin dại cho chó mèo theo quy định của pháp luật. 

UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để quyết định thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, không đeo rọ mõm, động vật nghi mắc bệnh dại.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh động vật, quản lý đàn chó, mèo nuôi; rà soát, đầu tư xây dựng và tổ chức hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến số liệu dịch bệnh, tổng đàn, tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo.

Theo nội dung chương trình, hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM xây dựng kế hoạch tiêm phòng, giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố. Trong đó triển khai công tác tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo đồng loạt vào cùng một thời điểm; ưu tiên tập trung tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo vào trước thời điểm các tháng có nguy cơ cao (nắng nóng). 

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng trước đó. Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại theo quy định và định kỳ đánh giá kết quả triển khai tiêm phòng.

Thực hiện chương trình này, Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao về chuyên môn cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại trên người. Đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin và huyết thanh kháng dại cho người bị chó mèo cắn, người có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với bệnh dại.

Công an TPHCM sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền các địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển chó, mèo không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

Tin liên quan

Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại sau khi chó nhà nuôi chết bất thường

Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại sau khi chó nhà nuôi chết bất thường

(NLĐO) - Bệnh nhi mắc bệnh dại sau khi bị chó nhà cắn. Con vật chết bất thường vài ngày trước khi cháu khởi phát bệnh.

Đắk Lắk: Tiêm phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn, vẫn không qua khỏi

(NLĐO) - Con chó cắn người bị chết nhưng người đàn ông không kịp thời đi tiêm phòng bệnh dại dẫn đến tử vong.

Nguy kịch vì bệnh dại sau 5 tháng bị chó nhà cắn

(NLĐO) - Bị chó nhà cắn nhưng không tiêm phòng, bé trai 8 tuổi mắc viêm não do virus dại, suy hô hấp, tiên lượng xấu.

TPHCM bệnh dại chó mèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo