Quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân

Ngày 21-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025).

Quân đội luôn xung kích, đi đầu

Phát biểu ôn lại truyền thống, đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, nhấn mạnh 81 năm qua, lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam là lịch sử của lòng trung thành vô hạn, của ý chí chiến đấu kiên cường, của tình đồng chí, đồng đội sâu nặng. Đó cũng là lịch sử gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Trong giai đoạn hiện nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

"Toàn quân đã và đang không ngừng đổi mới tư duy quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa" - đại tá Nguyễn Thành Trung nêu rõ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh thăm hỏi các đại biểu .Ảnh: DUY PHÚ

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, quân đội ta luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Tự hào với thành tựu TP HCM đạt được

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 - bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự rèn luyện của quân đội. Ông cho hay luôn tâm niệm phải là công dân gương mẫu, góp phần xây dựng đất nước và TP HCM.

Chia sẻ với các đại biểu về niềm vui khi năm 2025, kinh tế cả nước và TP HCM đạt nhiều thành tựu quan trọng, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng bày tỏ tự hào vì được sống ở thành phố năng động, nghĩa tình và phát triển. Ông nguyện tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung; gương mẫu trong cuộc sống, tuyên truyền vận động gia đình, người dân khu dân cư chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như luôn nhắc nhở con cháu học tập, rèn luyện, làm việc tốt, việc tử tế.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh thông tin đến các đại biểu một số tình hình nổi bật của thành phố. Theo đó, thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2025, nhiều đề án, chính sách, mô hình, giải pháp đã được HĐND, UBND thành phố thông qua, triển khai hiệu quả.

TP HCM luôn quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và của cả giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì mục tiêu xây dựng, phát triển TP HCM nhanh và bền vững.

TP HCM vừa duy trì tốc độ tăng trưởng vừa kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình trọng điểm, đột phá được tăng tốc và hoàn thành. Công tác liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển được chủ động thúc đẩy. Những bất cập, điểm nghẽn kéo dài được tập trung tháo gỡ; nhiều dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, môi trường, văn hóa - xã hội… được khởi động, tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ.

Cơ cấu kinh tế TP HCM chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được chú trọng đầu tư, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế.

Theo ông Võ Văn Minh, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường...

Đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng

Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết thời gian qua, thành phố luôn nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, toàn diện trên các lĩnh vực của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nhất là những bài học và kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

"Có thể khẳng định quá trình xây dựng, phát triển TP HCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP HCM thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn những đóng góp của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu. Ông mong muốn các đại biểu luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục quan tâm và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

"Trong các đại biểu dự buổi gặp mặt có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang)…

Chủ động với mọi tình huống Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho hay năm 2026 là năm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thành phố xác định chủ đề năm 2026 là "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP HCM" với 26 chỉ tiêu chủ yếu. Để hoàn thành những chỉ tiêu này, TP HCM sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ngoài ra, TP HCM chủ động nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn cho sự phát triển bền vững.



