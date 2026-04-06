Quân khu 9 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Chiều 6-4, Trung tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 – đã chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9;...

Tại hội nghị, trên 300 đại biểu cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 9, cán bộ quân hàm cấp thượng tá trở lên nghe giới thiệu những nội dung cốt lõi tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về các nhóm vấn đề, như: Quy chế, quy định, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh ý nghĩa những quyết sách chiến lược tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

"Cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; qua đó củng cố niềm tin, thống nhất ý chí, hành động, tạo động lực mới để lực lượng vũ trang Quân khu 9 hoàn thành nhiệm vụ được giao" - Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu.