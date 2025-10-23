HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Quản lý thị trường TP HCM tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Chi Cục QLTT TP HCM sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra khi phát hiện có dấu vi phạm về các quy định về kinh doanh vàng

Ngày 23-10, thông tin từ Chi cục QLTT TP HCM cho biết trong quý cuối của năm, đơn vị sẽ tập trung triển khai công tác kiểm tra về thương mại điện tử; tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Đặc biệt, trong tình hình thị trường vàng trong nước và quốc tế có nhiều biến động, giá vàng liên tục tăng cùng với việc giá vàng trong nước có sự chênh lệch so với giá vàng thế giới ảnh hưởng đến tâm lý trong việc mua bán vàng của người dân dẫn đến tình hình mất ổn định trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng, Chi Cục sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra khi phát hiện có dấu vi phạm về các quy định về kinh doanh trong lĩnh vực này.

- Ảnh 1.

Cơ quan quản lý thị trường kiểm tra kho hàng tại xã Bà Điểm, TP HCM

Cũng theo cơ quan này, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại hiện vẫn không có dấu hiệu giảm. Nguồn hàng hóa di chuyển vào địa bàn TP HCM sẽ được tập kết tại các kho hàng, điểm trung chuyển, chứa trữ và được bày bán, kinh doanh tại các tuyến phố du lịch, địa bàn nổi cộm, trọng điểm, trung tâm thương mại, đặc biệt trong đó nổi cộm là phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử.

Các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến để hoạt động nên tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, quy mô lớn, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong quý III vừa qua, chi cục đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 9 vụ có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Mới đây nhất, qua công tác tra soát việc kinh doanh trên các trang mạng xã hội, Đội QLTT số 13 thuộc Chi cục QLTT TP HCM đã phát hiện, kiểm tra hộ kinh doanh trên địa bàn xã Bà Điểm chào bán 1.500 chiếc áo khoác chưa qua sử dụng nhưng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định. Tổng trị giá theo giá niêm yết khoảng 75 triệu đồng.

