Trung tướng Mai Hoàng: Tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả được xử lý và trấn áp mạnh mẽ

Ngày 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Công an TP HCM là đơn vị sắp xếp khoa học và ổn định nhất

Trình bày tham luận tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết Công an TP HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an TP HCM mới là đơn vị sắp xếp rất lớn với hơn 30.000 lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ. Sau quá trình sắp xếp và đi vào hoạt động, Công an TP HCM được Bộ Công an đánh giá là đơn vị công an địa phương sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất. Qua gần 4 tháng vận hành bộ máy tổ chức, Công an TP HCM đạt nhiều kết quả trọng tâm.

Theo đó, Công an TP HCM đã giữ an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 36,55% so với cùng kỳ.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, trình bày tham luận tại hội nghị

Công an TP HCM cũng giải quyết hiệu quả các loại tội phạm về ma túy, tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm tín dụng đen được xử lý và trấn áp mạnh mẽ nên không còn phức tạp.

Cũng theo Giám đốc Công an TP HCM, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, triển khai đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) đạt nhiều kết quả tích cực. Tham mưu vận hành thực chất, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội của TP HCM.

Sau sắp xếp, sáp nhập, đến nay, bộ máy Công an TP HCM đã được tinh gọn, giảm bớt cấp trung gian, giúp cho công tác đôn đốc, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của Công an thành phố đến công an cơ sở nhanh chóng, xuyên suốt, tập trung nguồn lực, nhân lực ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.

Các thành viên Ban Giám đốc Công an TP HCM luôn đoàn kết, dân chủ

Theo Trung tướng Mai Hoàng, sau sắp xếp Công an 3 địa phương, hiện nay Ban Giám đốc Công an TP HCM có 11 thành viên. Ban Giám đốc Công an TP HCM luôn trao đổi, thống nhất với nhau, đoàn kết, dân chủ.

"Ban Giám đốc phải đoàn kết để làm gương cho chỉ huy cấp phòng, trưởng phòng, phó phòng, trưởng phó công an ở cơ sở. Từ đó công tác sắp xếp và điều hành sẽ đoàn kết và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn" - Trung tướng Mai Hoàng nói.

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị Thành ủy TP HCM đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TP HCM thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, kiến nghị Thành ủy TP HCM quan tâm, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại cho lực lượng Công an thành phố, đặc biệt là công an cơ sở.

Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị TP HCM có chính sách hỗ trợ đặc thù cho một số lực lượng của Công an thành phố trực tiếp thực hiện công tác an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.