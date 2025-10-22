Trung tướng Mai Hoàng: Tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả được xử lý và trấn áp mạnh mẽ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trung tướng Mai Hoàng: Tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả được xử lý và trấn áp mạnh mẽ

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Trung tướng Mai Hoàng, các loại tội phạm về ma túy, cướp giật, trộm cắp, hàng giả, tín dụng đen... được Công an TP HCM trấn áp mạnh mẽ

Ngày 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Công an TP HCM là đơn vị sắp xếp khoa học và ổn định nhất

Trình bày tham luận tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết Công an TP HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an TP HCM mới là đơn vị sắp xếp rất lớn với hơn 30.000 lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ. Sau quá trình sắp xếp và đi vào hoạt động, Công an TP HCM được Bộ Công an đánh giá là đơn vị công an địa phương sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất. Qua gần 4 tháng vận hành bộ máy tổ chức, Công an TP HCM đạt nhiều kết quả trọng tâm.

Theo đó, Công an TP HCM đã giữ an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 36,55% so với cùng kỳ.

- Ảnh 1.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, trình bày tham luận tại hội nghị

Công an TP HCM cũng giải quyết hiệu quả các loại tội phạm về ma túy, tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm tín dụng đen được xử lý và trấn áp mạnh mẽ nên không còn phức tạp.

Cũng theo Giám đốc Công an TP HCM, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, triển khai đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) đạt nhiều kết quả tích cực. Tham mưu vận hành thực chất, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội của TP HCM.

Sau sắp xếp, sáp nhập, đến nay, bộ máy Công an TP HCM đã được tinh gọn, giảm bớt cấp trung gian, giúp cho công tác đôn đốc, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của Công an thành phố đến công an cơ sở nhanh chóng, xuyên suốt, tập trung nguồn lực, nhân lực ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.

Các thành viên Ban Giám đốc Công an TP HCM luôn đoàn kết, dân chủ

Theo Trung tướng Mai Hoàng, sau sắp xếp Công an 3 địa phương, hiện nay Ban Giám đốc Công an TP HCM có 11 thành viên. Ban Giám đốc Công an TP HCM luôn trao đổi, thống nhất với nhau, đoàn kết, dân chủ. 

"Ban Giám đốc phải đoàn kết để làm gương cho chỉ huy cấp phòng, trưởng phòng, phó phòng, trưởng phó công an ở cơ sở. Từ đó công tác sắp xếp và điều hành sẽ đoàn kết và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn" - Trung tướng Mai Hoàng nói.

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị Thành ủy TP HCM đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TP HCM thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, kiến nghị Thành ủy TP HCM quan tâm, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại cho lực lượng Công an thành phố, đặc biệt là công an cơ sở.

Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị TP HCM có chính sách hỗ trợ đặc thù cho một số lực lượng của Công an thành phố trực tiếp thực hiện công tác an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Hình ảnh 10 ngày ra quân xử lý nồng độ cồn, Công an TP HCM xử phạt hơn 5.000 trường hợp vi phạm

Hình ảnh 10 ngày ra quân xử lý nồng độ cồn, Công an TP HCM xử phạt hơn 5.000 trường hợp vi phạm

(NLĐO) - Cảnh sát giao thông không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Công an TP HCM khởi động chiến dịch "Không một mình"

(NLĐO) - Công an TP HCM đã khởi động chiến dịch "Không một mình" với mong muốn trang bị kỹ năng cho học sinh, sinh viên về an toàn trên mạng xã hội

Tây Ninh bắt được đối tượng bị Công an TP HCM truy nã đặc biệt

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền

công an TP HCM Công an TP HCM Bộ Công an hàng giả Mai Hoàng Trung tướng Mai Hoàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo