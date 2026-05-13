Thời sự

Quản lý thị trường trả lại 80 kg xác ve sầu khô

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi chủ hàng cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, quản lý thị trường đã trả lại 80 kg xác ve sầu khô.

Chiều 13-5, một cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) cho biết chủ của lô hàng 80 kg xác ve sầu khô đã trực tiếp đến làm việc với cơ quan chức năng.

Quản lý thị trường trả lại 80 kg xác ve sầu khô - Ảnh 1.

Số xác ve sầu cơ quan chức năng tạm giữ để làm rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT

Tại đây, người này đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dược liệu nói trên.

Sau quá trình kiểm tra, thẩm định và đối chiếu các tài liệu do chủ hàng cung cấp, lực lượng chức năng xác định hồ sơ cơ bản đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Do đó, Đội QLTT số 1 đã tiến hành lập biên bản, hoàn tất thủ tục bàn giao và trả lại nguyên vẹn toàn bộ 80 kg xác ve sầu khô cho chủ sở hữu.

Theo Đội QLTT số 1, khi chủ hàng cung cấp hồ sơ hợp lệ, chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô dược liệu, lực lượng chức năng sẽ hoàn tất thủ tục trả lại hàng. Ngược lại, nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, cả chủ hàng và đơn vị vận chuyển đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin lúc 9 giờ 30 ngày 10-5, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 26B-003.xx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 bao tải tổng trọng lượng 80 kg chứa xác ve sầu sấy khô (còn gọi là thuyền thoái). Đây là nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục của Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 09/2024/TT-BYT. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cho biết chỉ vận chuyển thuê lấy tiền cước và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng.

Do tài xế chỉ là người chở thuê, không xuất trình được hóa đơn chứng từ tại thời điểm kiểm tra nên lực lượng chức năng đã tạm giữ lô hàng để xác minh.

Quá trình kiểm tra đã bị quay clip, phát tán lên mạng với nhiều lời lẽ định hướng dư luận, gây ra hiểu lầm rằng cơ quan chức năng "làm khó" người dân trong việc thu nhặt, vận chuyển sản vật tự nhiên.

Chủ lô hàng "xác ve sầu không chứng minh được nguồn gốc" có bị xử phạt?

(NLĐO) - Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng xác ve sầu, chủ hàng có thể bị xử phạt hành chính tới 50 triệu đồng và bị tịch thu lô hàng.

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận về việc lực lượng quản lý thị trường yêu cầu lô hàng xác ve sầu phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

(NLĐO) - Sau khi ăn nhộng ve sầu đào trong lòng đất, 3 người đàn ông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, trong đó có 1 bệnh nhân hôn mê và co giật.

