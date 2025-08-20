HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam dự diễu binh ngày Quốc khánh 2-9

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hơn 30 quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến san bay quốc tế Nội Bài để tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9.

Trưa 20-8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) để chuẩn bị tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Quân nhân Nga tại Việt Nam tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 1.

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Việt Nam.

Tại sân bay, Đại tá Phùng Chí Cao, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đón, tặng hoa chúc mừng khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Việt Nam.

Khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 gồm hơn 30 quân nhân. Các quân nhân của Nga có chiều cao lý tưởng khoảng 1,8-1,9 m.

Ngay khi chuyên cơ chở lực lượng quân nhân Nga hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh cho đoàn và trang bị, vật chất mang theo bảo đảm nhanh gọn, an toàn. Sau đó, các quân nhân Liên bang Nga lên xe di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Quân nhân Nga tại Việt Nam tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 2.

Các quân nhân của Nga có chiều cao lý tưởng khoảng 1,8-1,9 m.

Trước đó, đoàn quân nhân Campuchia và Lào lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 15 và 16-8. Hai đoàn lưu trú tại Phú Thọ và đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).

Đoàn quân nhân Nga tham gia diễu binh Quốc khánh 2-9

Trong cuộc họp báo Chính phủ ngày 7-8, thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục phó Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Việt Nam mời 4 nước dự diễu binh dịp Quốc khánh. Ba đoàn gồm Nga, Lào và Campuchia đã nhận lời tham dự và có mặt tại Việt Nam.

Quân nhân Nga tại Việt Nam tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 3.

Các quân nhân Liên bang Nga chuẩn bị lên xe di chuyển về Hà Nội

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Tin liên quan

1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Trước thềm lễ diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nhiệm vụ A80 đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch

VIDEO: Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ hợp luyện diễu binh, diễu hành dưới trời mưa tầm tã

(NLĐO)- Mặc dù trời mưa rất to, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vẫn thể hiện tinh thần kỷ luật cao, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ A80.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên lực lượng diễu binh, diễu hành trong cơn mưa tầm tã

(NLĐO)- Trong cơn mưa tầm tã tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành sáng 16-8, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn quân nhân Nga đến Việt Nam diễu binh, diễu hành Quốc Khánh Quốc khánh 2-9
